Жетісу облысында шетел азаматтарына арналған заманауи сервис енгізілді
Сурет: ҚР ІІМ
Жетісу облысы полициясы шетел азаматтарының қауіпсіздігі мен жайлы жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған жаңа іс-шараларды жүзеге асыруда.
"Нұрлы жол" бақылау-өткізу пунктінде туристерге QR-коды бар арнайы ақпараттық карталар ұсынылады. QR-код арқылы қосымшаны пайдалану туристерге өңірдің интерактивті картасын, қонақ үйлер, мейрамханалар, мәдени және тарихи нысандар, сондай-ақ ұялы байланыс операторларының байланыс деректерін көрсетеді.
Қосымшада такси шақыру функциясы да қарастырылған.
Полиция мәлімдеуінше, жаңа сервис шетелдік қонақтарға жергілікті жерде тез бағдар алуға және қажетті қызметтерді қауіпсіз пайдаланып, Қазақстанда өздерін сенімді сезінуге мүмкіндік береді.
Туристер сервистің заманауи және ыңғайлы екенін жоғары бағалаған.
