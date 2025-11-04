#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Қоғам

Жетісу полицейлері шетелдік туристердің қауіпсіз демалысын қамтамасыз етуде

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жетісу облысында полиция қызметкерлері шетелдік туристердің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жалғастырып жатыр.

Алакөл ауданының Достық станциясында аймаққа келген қонақтарға арнайы QR-коды бар ақпараттық карталар таратылуда. Бұл карталар туристерге интерактивті цифрлық сервистерге жедел қол жеткізуге мүмкіндік береді.

QR-код арқылы ашылатын картада қонақүйлер мен мейрамханалар, мәдени және тарихи нысандар, сондай-ақ тұрақты әрі қауіпсіз интернет ұсынатын байланыс операторлары туралы ақпарат қамтылған. Бұған қоса, такси шақыру қызметі де қолжетімді, бұл өңір ішінде қозғалысты анағұрлым ыңғайлы әрі қауіпсіз етеді.

Полицейлердің айтуынша, мұндай бастамалар Жетісу облысының туристік тартымдылығын арттырып, Қазақстанның халықаралық имиджін нығайтуға септігін тигізуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында шетел азаматтарына арналған заманауи сервис енгізілді
09:36, 09 қазан 2025
Жетісу облысында шетел азаматтарына арналған заманауи сервис енгізілді
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
12:49, 18 қыркүйек 2025
Полиция туристер мен жүргізушілерге жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерін еске салды
Жамбыл облысында көші-қон заңнамасын бұзған 42 шетелдік елден шығарылды
11:57, 16 ақпан 2024
Жамбыл облысында көші-қон заңнамасын бұзған 42 шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: