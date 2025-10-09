#Қазақстан
Қоғам

Ақтөбе облысында есірткі қылмыстарына қарсы күрес күшейтілді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
"Заң және тәртіп" қағидасы аясында полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қарсы кешенді шараларды жалғастырып келеді. Осы жылдың 9 айында облыста 300-ге жуық есірткі қылмысы тіркелді.

Заңсыз айналымнан 478 келіден астам есірткі тәркіленді, оның ішінде 470 келісі – марихуана, 8 келісі – синтетикалық есірткілер.

Интернет кеңістігінде есірткі жарнамасын таратқан 1120 сайт анықталып, олардың сілтемелері "Кибербақылау" жүйесіне енгізілді.

"Антифрод" жүйесі арқылы 2441 банк картасы бұғатталды.

"Есірткі қылмысы – қоғам қауіпсіздігіне төнген үлкен қатер. Біз тек заңсыз айналыммен күресіп қана қоймай, жастар арасында алдын алу және түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргіземіз", — деді Ақтөбе облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Мұрат Сейталин.

Жыл басынан бері мыңнан астам профилактикалық іс-шаралар — акциялар, дәрістер, кездесулер және спорттық жарыстар өткізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ІІМ қазан айы басталғалы 54 есірткі қылмысын анықтады
10:33, 10 қазан 2024
ІІМ қазан айы басталғалы 54 есірткі қылмысын анықтады
Қарағанды облысында есірткі жарнамасына қарсы күрес күшейтілді
09:32, 01 тамыз 2025
Қарағанды облысында есірткі жарнамасына қарсы күрес күшейтілді
Астанада есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды
12:28, 17 қыркүйек 2025
Астанада есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды
