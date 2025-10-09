Ақтөбе облысында есірткі қылмыстарына қарсы күрес күшейтілді
"Заң және тәртіп" қағидасы аясында полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қарсы кешенді шараларды жалғастырып келеді. Осы жылдың 9 айында облыста 300-ге жуық есірткі қылмысы тіркелді.
Заңсыз айналымнан 478 келіден астам есірткі тәркіленді, оның ішінде 470 келісі – марихуана, 8 келісі – синтетикалық есірткілер.
Интернет кеңістігінде есірткі жарнамасын таратқан 1120 сайт анықталып, олардың сілтемелері "Кибербақылау" жүйесіне енгізілді.
"Антифрод" жүйесі арқылы 2441 банк картасы бұғатталды.
"Есірткі қылмысы – қоғам қауіпсіздігіне төнген үлкен қатер. Біз тек заңсыз айналыммен күресіп қана қоймай, жастар арасында алдын алу және түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргіземіз", — деді Ақтөбе облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Мұрат Сейталин.
Жыл басынан бері мыңнан астам профилактикалық іс-шаралар — акциялар, дәрістер, кездесулер және спорттық жарыстар өткізілді.
