Қоғам

Қазақстан әуежайларында шекаралық бақылаудан өту тәртібі бекітілді

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 16:47 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 1 қазанда Көлік министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен Қазақстан Республикасының әуежайларында жолаушыларға қызмет көрсету қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ұшу және келу кезінде шекаралық бақылаудан өту тәртібі нақтыланды.

Құжатта шекаралық бақылаудан өту кезінде жолаушылар үшін рәсімнің қарапайым әрі жылдам болуы, сондай-ақ қызметкерлердің сыпайы және сәлемдесіп тұруы қамтамасыз етілуі тиіс екені көрсетілген.

Сонымен қатар келесі талаптар енгізілді:

  • Ұшу/келу кезінде жолаушылардың рәсімдерден өту уақытына қатысты әуежай стандарты болуы және ол шекара қызметімен келісілген болуы тиіс;
  • Бақылаудан өтуге дейін жолаушыларға рәсімдер талаптары туралы қолжетімді ақпарат ұсынылуы қажет;
  • Паспорттық бақылауда жолаушыларға қызмет көрсету жылдамдығы шекара қызметімен келісіліп, оның орындалуы бақылануы тиіс;
  • Жылына бір миллионнан астам жолаушы өтетін әуежайларда автоматтандырылған паспорттық бақылау жүйесі болуы шарт. Мұндай жүйемен жабдықтау міндеті сенімгерлік басқаруға немесе жекеменшікке берілген әуежай операторына жүктеледі;
  • Жолаушылар ағынына байланысты шекаралық бақылау қызметі персоналының тәуліктік жұмыс кестесі әуежаймен келісіліп, өткізу қабілетін жедел арттыру мүмкіндігі қарастырылуы керек;
  • Қызметкерлердің сыртқы келбетіне қойылатын талаптар стандарты бекітіліп, оның орындалуы бақылануы тиіс.

Бұйрық 2025 жылғы 19 қазаннан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
