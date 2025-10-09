Көкшетау тұрғыны өзін құрбысы пышақтады деп жалған айыптап, енді өзі сотқа тартылмақ
Ақмола облысы полиция департаментінің 9 қазанда таратқан мәліметіне сәйкес, ер адам бастапқыда таныс қызы әдейі пышақпен жарақаттады деп арыз берген. Алайда сот отырысында ол сөзінен тайып, жарақатты кездейсоқ алғанын айтып, "айыпталушыдан пышақты тартып алмақ болғанда өзім соғылып қалдым" деген нұсқаны келтірген.
Сот отырысы алдында судья жәбірленушіге жалған куәлік берудің қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескерткен. Соған қарамастан, ол өз айғақтарын өзгерткен.
Нәтижесінде Көкшетау соты жеке қаулы шығарып, ер адамға қатысты Қылмыстық кодекстің 420-бабы ("Көрінеу жалған жауап беру") бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Полиция мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын еске салып, азаматтарды тергеу мен сот кезінде шындықты айтуға шақырды.