#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Қоғам

Қаржы нарығында кірістерді заңдастыруға қарсы шаралар күшейтіледі

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 10:41 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы нарығын реттеу және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимылға қатысты нормативтік-құқықтық актілерге түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобада бірқатар жаңа нормалар көзделген:

  • Қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе холдинг мәртебесін алуға өтініш берген тұлғаларға келісім беруден бас тартуға негіз ретінде бенефициар иесінің кірістерді заңдастыру, терроризмді қаржыландыру немесе жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру саласындағы сотталғандығы (жазасын өтемеген немесе алынбаған) қарастырылған;
  • Қаржы ұйымдары клиенттің күдікті операцияларын бақылау тәртібі енгізіледі;
  • Клиенттің тәуекелін автоматты анықтау үшін скорингтік модульдерді (әртүрлі дереккөздерден ақпарат жинақтайтын жүйе) қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

Агенттік аталған түзетулер қаржы нарығында кірістерді жылыстатуға, терроризмді және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы жүйені жетілдіруге бағытталғанын атап өтті.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 24 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
19:17, 19 қыркүйек 2025
Тоқаев кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
Қазақстанның бейрезиденттері үшін төлем карточкаларының әрекет ету мерзімі бір жылмен шектелді
17:00, 14 қаңтар 2025
Қазақстанның бейрезиденттері үшін төлем карточкаларының әрекет ету мерзімі бір жылмен шектелді
Қазақстанда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жағдайда жүргізушінің сақтандыру сыныбын төмендетпек
13:10, 21 қазан 2024
Қазақстанда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жағдайда жүргізушінің сақтандыру сыныбын төмендетпек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: