#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Құқық

Тоқаев кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 19:17 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 19 қыркүйекте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған заң кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық жүйені жетілдіру, сондай-ақ ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша қаржылық шаралар әзірлеу тобының халықаралық стандарттарын іске асыру мақсатында әзірленген.

Заңда мыналар көзделген:

  • Қаржылық мониторинг субъектілерінің жаңа санаттарын енгізу (қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, тауар биржасында жұмыс істейтін биржалық брокерлер және биржалық тауарлармен мәміле жасайтындар, ұялы байланыс операторлары, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы) және уәкілетті органды белгілеу;
  • Қаржылық мониторинг субъектілері үшін күдікті қызмет туралы уәкілетті органға хабарлама жіберу міндетін енгізу.

Бұдан бөлек, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жүйесі екі деңгейге бөлінеді:

  • Ұлттық деңгейдегі бағалау – оны қаржылық мониторинг бойынша уәкілетті орган жүргізеді;
  • Салалық (секторалдық) деңгейдегі бағалау – оны мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде қаржылық мониторинг субъектілерінің Қазақстан Республикасының ПЖ/ҚТ (ПОД/ФТ) заңнамасын сақтауын бақылау негізінде және уәкілетті органмен келісілген әдістеме бойынша жүргізеді.

Елімізде жұмыс аптасы ішінде заңнамада қандай өзгерістер болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
13:57, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтілуде
13:12, 04 қыркүйек 2025
Қазақстанда кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтілуде
270-нысан бойынша кірістер мен мүлік туралы декларацияны Kaspi.kz суперқосымшасында тапсыруға болады
12:40, 27 тамыз 2025
270-нысан бойынша кірістер мен мүлік туралы декларацияны Kaspi.kz суперқосымшасында тапсыруға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: