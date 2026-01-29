Кірістерді жылыстату бойынша ақпарат алмасуда Мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл қағидалары бекітілді
Қағидалар құзыретті мемлекеттік органдардың Қаржы мониторингі агенттігіне (ҚМА) Қаржылық мониторинг пен талдауды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру (ЖҚҚТҚ) белгілері бар операциялар бойынша алынған ақпаратты алмасу және беру тәртібін айқындайды.
ЖҚҚТҚ ядролық, химиялық немесе биологиялық қаруды және оны жеткізу құралдарын және оған қатысты материалдарды (қосарланған технологияларды және өнімдерді қоса алғанда) өндіру, сатып алу, иемдену, игеру, экспорттау, трансшекаралық орын ауыстыру, делдалдық ету, тасымалдау, беру, жинақтау немесе қолдану үшін толық немесе ішінара пайдаланылатын қаражатты немесе қаржылық қызметтерді ұсыну жөніндегі іс-қимылды жүзеге асырады.
ҚМА сұранысы бойынша:
биологиялық қауіпсіздік және биологиялық тәуекелдерді басқару саласындағы уәкілетті орган патогендік биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды ұсынады:
- биологиялық қалдықтарды кәдеге жарату және жою;
- өткізілетін (тасымалданатын) объектілерден және биологиялық материалдан сынама алу;
- патогендік биологиялық агенттерді әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау) және пайдалану үшін биологиялық технологияларды және өзге де сабақтас технологияларды қолдану;
уран өндіру саласындағы уәкілетті орган қатысты ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды ұсынады:
- уранды барлау және (немесе) өндіру үшін жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар;
- жер қойнауының стратегиялық учаскелерін сатып алу немесе жалға алу;
- жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлері уранды барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша;
- уран өндіру бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды реттеу;
- уранды барлау және өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығын беру және тоқтату;
- жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі міндеттемелерді орындауы мониторингінің қорытындылары;
- жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
- жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілер туралы өзге де ақпарат (қатысу үлестері, пайлар, акциялар және үлестік қатысудың басқа да нысандары, сондай-ақ меншік құқығын растайтын бағалы қағаздар не акцияларға, қатысу үлестеріне, пайларға және барлауға және уранға арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғадағы үлестік қатысудың басқа да нысандары болып табылады);
Мемлекеттік кірістер органы қатысты ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды ұсынады:
- экспорт, реэкспорт, Импорт, нақты тауарларды өткізу;
- нақты тауарлардың айналымы бойынша сыртқы экономикалық қызмет субъектілері;
- қос мақсаттағы тауарларды әкелу жөніндегі мәліметтер және қос мақсаттағы тауарлардың экспортының, кері экспортының, импортының, транзитінің қажетті құжаттары;
атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган қызметі мыналармен байланысты кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды ұсынады:
- радиоактивті қалдықтарды және пайдаланылған ядролық отынды жинауды, сақтауды және көмуді ұйымдастыру;
- ядролық және радиациялық авариялардың салдарын жою жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз ету;
- ҚР аумағына аспаптарды, қондырғыларды, заттарды әкелу және әкету;
- ядролық материалдарды немесе иондаушы сәулелену көздерін беру немесе тасымалдау арқылы;
- атом энергиясын пайдалану объектілерімен жұмыс істеуді жүзеге асыру;
- радиоактивті қалдықтарды немесе пайдаланылған радионуклид көздерін сақтау немесе көму пункттеріне беру немесе тасымалдау;
- пайдаланылған ядролық отынды сақтау немесе көму пункттеріне не атом энергиясын пайдалану объектілерімен жұмыс істеуді жүзеге асыратын, ядролық материалдармен жұмыс істеуге тиісті лицензиялары бар заңды тұлғаларға беру арқылы жүзеге асырылады;
- ядролық қондырғылар мен жерлеу пункттерін салу;
- ядролық және арнайы ядролық емес материалдарды, жабдықтарды, қондырғыларды, технологияларды, иондаушы сәулелену көздерін, жабдықтарды, қос мақсаттағы тиісті тауарлар мен технологияларды, оларды өндіруге байланысты жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді экспорттау және импорттау;
- ядролық немесе радиациялық қондырғыны пайдаланудан шығару және көму пунктінің жабылуы.
Ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды мемлекеттік органдар сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайтын мерзімде ұсынады.
Сұрау салу ҚР Президентінің, премьер-Министрдің және оның орынбасарларының, Президент Әкімшілігі басшысының, Үкімет аппараты басшысының шұғыл тапсырмасына сәйкес жіберілген жағдайларда ақпарат сұрау салу мемлекеттік органға келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде беріледі. Бұл ретте сұрау салуда тиісті тапсырманың күні мен шығыс нөмірі көрсетіледі.
Бұл ретте ҚББ сұрау салуы бойынша ақпарат, мәліметтер мен құжаттар заңнамада көзделмеген деректерді қоспай, таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратқа жатқызыла отырып, электрондық жеткізгіштерде электрондық түрде ұсынылады.
Мемлекеттік органдар жаппай қырып-жоятын қарудың таралу қаупі мен қатерін бағалау кезінде фром тізбесін пайдаланады деп көзделген.
Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде ҚМА-да ұсынған ақпарат, мәліметтер мен материалдар қаржылық мониторингті жүзеге асыру және о/о формасына қарсы іс-қимыл жасау үшін пайдаланылады:
- тізбесіне енгізілген және шығарылған ұйымдар мен жеке тұлғалар;
- қызметі радиоактивті қалдықтар мен пайдаланылған ядролық отынды жинауға, сақтауға және көмуге байланысты тұлғаларға;
- қызметі уран өнімін, ядролық материалдарды және халықтың немесе қоршаған ортаның қауіпсіздігіне қатер төндіретін өзге де материалдарды сақтауға, орнын ауыстыруға, пайдалануға байланысты тұлғаларға;
- арнайы тауарларды әкелуге немесе әкетуге арналған валюталық келісімшарттар, ерекше тауарлардың экспорты мен импортына лицензиялар, қос мақсаттағы тауарлар бойынша аумақтан тыс делдалдық қызметтер көрсетуге рұқсаттар, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақыланатын қос мақсаттағы тауарлардың немесе тауарлардың экспортына лицензиялар, ядролық материалдардың немесе иондаушы сәулелену көздерінің айналысына, берілуіне лицензиялар, қажетті құжаттар немесе ақпарат, нақты тауарларды бақылау саласына жататын атом энергиясын пайдалану объектілерімен жұмыс істеуге лицензиялар.
Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 20 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.