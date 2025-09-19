Елімізде жұмыс аптасы ішінде заңнамада қандай өзгерістер болды
Тоқаев Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігін Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің (МЦРИАП) негізінде қайта құрды.
Үкімет стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы және гидротехникалық нысандардың тізімін бекітті.
Ішкі істер министрлігіне 50-ден астам жаңа функция қосылды.
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі дактилоскопиялық тіркеу жүргізетін болады.
15 қыркүйектен бастап Қазақстанда баланы қонақ отбасыға беру бойынша мемлекеттік қызмет іске қосылды.
Әділет министрлігі адвокат, заң кеңесшісі көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегін төлеу ережелеріне өзгерістер енгізді: құқықтық кеңес беру уақыты оңтайландырылды, сондай-ақ дәлелдейтін құжаттар тізімі нақтыланды.
Су ресурстары министрлігі 318 гидротехникалық нысаннан тұратын, халыққа қауіп төндіретін объектілер тізімін анықтады.
2025 жылғы 17 қазанға дейін Қазақстанда алғашқы АЭС-ке атау беру бойынша байқау өтеді.
Әділет министрлігі заңды тұлғаларды тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсету ережелеріне өзгерістер енгізді.
Еңбек министрлігі қазақстандық жұмыс берушілерге Сенім сертификатын беру және оны күшін жою рәсімін жаңартты.