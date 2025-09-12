#Қазақстан
Құқық

Апталық шолу: Қазақстандағы заңнамалық өзгерістер

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
"Параграф" ақпараттық жүйесі қазіргі жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында болған өзгерістер туралы ақпарат әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Ұлттық банктің қызметтері кеңейтілді: Президент Тоқаев жаңа ережені бекітті.
  • Қазақстан үкіметі мемлекеттік жоспарлау жүйесін жаңартты.
  • 21 қыркүйектен бастап елде гранит, бордюр тас және плитка әкелуге үш айлық тыйым енгізіледі.
  • Қазақстанда жол-құрылыс материалдарының бірыңғай базасы құрылуда. Отандық өндіріс өнімдері үшін апробация мерзімі екі есеге қысқартылды.
  • Ішкі істер министрлігі мас күйін тексеру бағытындағы жаңа ережелерді бекітті.
  • Қазақстандықтар коммуналдық төлемдер бойынша бір ғана ортақ квитанция алады, ол бірыңғай есеп айырысу орталықтарынан жіберіледі.
  • Төтенше жағдайлар министрлігінде сейсмикалық аймақтандыру және тәуекел карталарын жасау ережелері бекітілді.
  • Бейбіт уақытта халықты эвакуациялау жағдайлары мен тәртібі нақтыланды.
  • Әділет министрлігі кондоминиумдарды мемлекеттік тіркеу ережелерін өзгертті.
  • Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан азаматтарының ЖИТС-пен ауырған жағдайларын тергеудің жаңа ережелерін бекітті.
  • Білім министрлігі тұрғын үй инспекцияларының өкілеттілігін жаңартып, бақылау жүргізетін қызметкерлердің салаларын бекітті.
  • Төлем жолдарынан өтуге арналған жаңа ережелер қабылданды.

Сонымен қатар, осы аптада Президент Қазақстан халқына "Жасанды интеллект дәуірінде Қазақстан: өзекті міндеттер және олардың сандық трансформация арқылы шешімі" атты Жолдауын жариялады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бектенов Ресей мен Қырғызстан шекарасындағы жағдайға қатысты пікір айтты
14:13, 06 тамыз 2025
Бектенов Ресей мен Қырғызстан шекарасындағы жағдайға қатысты пікір айтты
Астанада тұңғыш рет әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді
15:41, 05 тамыз 2025
Астанада тұңғыш рет әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді
Жаңа Салық кодексі: арнайы режимдер және салықтық әкімшілендіруді жаппай оңтайландыру
11:13, 19 шілде 2025
Жаңа Салық кодексі: арнайы режимдер және салықтық әкімшілендіруді жаппай оңтайландыру
