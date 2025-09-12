Апталық шолу: Қазақстандағы заңнамалық өзгерістер
Фото: Zakon.kz
"Параграф" ақпараттық жүйесі қазіргі жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында болған өзгерістер туралы ақпарат әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
- Ұлттық банктің қызметтері кеңейтілді: Президент Тоқаев жаңа ережені бекітті.
- Қазақстан үкіметі мемлекеттік жоспарлау жүйесін жаңартты.
- 21 қыркүйектен бастап елде гранит, бордюр тас және плитка әкелуге үш айлық тыйым енгізіледі.
- Қазақстанда жол-құрылыс материалдарының бірыңғай базасы құрылуда. Отандық өндіріс өнімдері үшін апробация мерзімі екі есеге қысқартылды.
- Ішкі істер министрлігі мас күйін тексеру бағытындағы жаңа ережелерді бекітті.
- Қазақстандықтар коммуналдық төлемдер бойынша бір ғана ортақ квитанция алады, ол бірыңғай есеп айырысу орталықтарынан жіберіледі.
- Төтенше жағдайлар министрлігінде сейсмикалық аймақтандыру және тәуекел карталарын жасау ережелері бекітілді.
- Бейбіт уақытта халықты эвакуациялау жағдайлары мен тәртібі нақтыланды.
- Әділет министрлігі кондоминиумдарды мемлекеттік тіркеу ережелерін өзгертті.
- Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан азаматтарының ЖИТС-пен ауырған жағдайларын тергеудің жаңа ережелерін бекітті.
- Білім министрлігі тұрғын үй инспекцияларының өкілеттілігін жаңартып, бақылау жүргізетін қызметкерлердің салаларын бекітті.
- Төлем жолдарынан өтуге арналған жаңа ережелер қабылданды.
Сонымен қатар, осы аптада Президент Қазақстан халқына "Жасанды интеллект дәуірінде Қазақстан: өзекті міндеттер және олардың сандық трансформация арқылы шешімі" атты Жолдауын жариялады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript