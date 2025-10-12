Қазгидромет республиканың 14 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасады
Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 13 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Қарағанды қ.: 13 қазанда түнде жолдарда көктайғақ күтіледі.
Түркістан облысының тау асуларында оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 13 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-шығысында, батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Атырау қ.: 13 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 13 қазанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 17-22 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Алматы облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік -батыстан соғатын жел солтүстік-шығыс бағытқа ауысады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысынның оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 13 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстік-батысында екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысында жел оңтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қ.: 13 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, түнде облыстың оңтүстік-батысында, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Павлодар қ.: 13 қазанда жолдарда көктайғақ күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, таңертең және күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде 15-20 м/с.