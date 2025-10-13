15 жасар қазақстандық футболшы қайтыс болды
Сурет: Instagram/fcaktobe_youth
2025 жылғы 11 қазанда “Ақтөбе U-16” командасының ойыншысы, 15-жастағы футболшы Арон Мұса өмірден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаралы хабар жайлы футбол құрамасының баспасөз қызметі Instagram желісіндегі жеке парақшасында жазды. Қайғылы оқиғаның мән-жайы көрсетілмеген.
"Арон бауырымызбен бірге әжесі және немере ағасы да көз жұмды",- делінген ақпаратта.
Арон "Ақтөбе U-16" құрама сапындағы алғашқы ойынын 2 тамыз күні бастады, ал соңғы рет 4 қазандағы матчта өнер көрсетті.
Бұған дейін 24 қыркүйекте "Жеңіс" футбол құрамасының 19 жасар футболшысы Виктория Кайсаринова Астана – Павлодар тас жолындағы жол апатынан қаза тапқан болатын.
