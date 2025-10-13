#Қазақстан
Қоғам

15 жасар қазақстандық футболшы қайтыс болды

Мұса Арон, 15 жасар футболшы, Ақтөбе құрамасының ойыншысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 10:34 Сурет: Instagram/fcaktobe_youth
2025 жылғы 11 қазанда “Ақтөбе U-16” командасының ойыншысы, 15-жастағы футболшы Арон Мұса өмірден озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаралы хабар жайлы футбол құрамасының баспасөз қызметі Instagram желісіндегі жеке парақшасында жазды. Қайғылы оқиғаның мән-жайы көрсетілмеген.

"Арон бауырымызбен бірге әжесі және немере ағасы да көз жұмды",- делінген ақпаратта.

Арон "Ақтөбе U-16" құрама сапындағы алғашқы ойынын 2 тамыз күні бастады, ал соңғы рет 4 қазандағы матчта өнер көрсетті.

Бұған дейін 24 қыркүйекте "Жеңіс" футбол құрамасының 19 жасар футболшысы Виктория Кайсаринова Астана – Павлодар тас жолындағы жол апатынан қаза тапқан болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
