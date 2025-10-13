#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Абай облысындағы жасөспірім бойына дарыған өнерімен талайларды таңдай қақтырды

Әлихан Салихан, қамшы өруші, 13 жастағы ерекше өнер иесі , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 11:03 Сурет: Абай облысы әкімдігі
Абай облысы Аягөз ауданындағы №5 мектептің 7-сынып оқушысы Әлихан Салихан ұлттық қолөнерге ерекше қызығушылық танытып, қамшы өрудің 15 түрін меңгерген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қатарластары гаджетке үңіліп отырған заманда Әлихан ата-баба мұрасын жаңғыртып, қамшы өрудің күрделі техникасын өз бетімен үйренген. Облыс әкімдігінің ақпаратынша, бүгінде ол дойыр, өрме, сегіз өрім, тобылғы сапты, шынжыр баулы, алақанды және сәндік қамшы түрлерін жасай алады.

"Қамшы — жай ғана бұйым емес, бұл — тарих, тәрбие және рух. Әр өрімді жасаған сайын ата-бабаларымыздың өмір салтын, батырлық болмысын көз алдыма елестетемін", — дейді жас шебер.

Әлихан бұл өнерге бала күнінен әкесінің ісіне қызығып бет бұрған. Қазір ол тек қамшы өрумен шектелмей, оның шығу тарихы мен аймақтық ерекшеліктерін зерттеп, дәстүрлі тәсілдерді қазіргі заманға бейімдеп қайта жасайды.

Жетекшісі – Мұхит Бұршақбаев.

Сурет: Абай облысы әкімдігі

Бұған дейін Ақтөбе облысында 15 жасар қазақстандық футболшы қайтыс болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы облысында оқушы сабақ үстінде күтпеген жерден қайтыс болды
14:34, 30 сәуір 2024
Алматы облысында оқушы сабақ үстінде күтпеген жерден қайтыс болды
Абай облысындағы орман өртін 11 күн сөндірген
09:39, 27 шілде 2023
Абай облысындағы орман өртін 11 күн сөндірген
Қазақстан оқушысы қой шаруашылығын автоматтандыратын жоба дайындады
11:30, 26 мамыр 2023
Қазақстан оқушысы қой шаруашылығын автоматтандыратын жоба дайындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: