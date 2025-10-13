#Қазақстан
Қоғам

ІІМ: Есірткі қылмысы үшін жауапкершілік 16 жастан басталады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда есірткі қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілік жасын төмендету көзделмеген. Бұл туралы ІІМ есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары Бахытжан Әмірханов мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, 2025 жылдың басынан бері ел бойынша 61 кәмелетке толмаған "закладчик" ұсталған.

"Биылғы көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда сәл жоғары. Ұсталғандардың ішінде 40-ы колледж студенті, 10-ы мектеп оқушысы", – деді Әмірханов.

Спикер еске салғандай, Қазақстанда есірткі қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан бастап белгіленген.

"Есірткі сату да осы санатқа кіреді. Кейде қоғамда жасы 13-ке дейін төмендетілсін деген пікірлер айтылады, бірақ бұл — жекелеген көзқарастар ғана. Мұндай шара тек аса ауыр қылмыстарға қатысты болуы мүмкін. Ал есірткі сату үшін жауапкершілік 16 жастан басталады және оны төмендету жоспарланбайды", – деп атап өтті ІІМ өкілі.

Еске сала кетсек, бұған дейін ІІМ әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Алексей Милюк Павел Дуровтың Көлсай көлінде шомылуына қатысты жауапкершілік мәселесіне түсініктеме берген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
