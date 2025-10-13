#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Қазақстанда 20 мыңнан астам ЭКҰ рәсімі өткізілді

Қазақстанда бүгінгі күнге дейін 20 мыңнан астам ЭКҰ рәсімі өткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 15:07 Сурет: pexels
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 13 қазанда медициналық туризмді дамыту жөніндегі халықаралық конференцияда экстракорпоралды ұрықтандыру қызметтері бойынша статистиканы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, елімізде ана мен баланы қолдау саласындағы Денсаулық сақтау технологияларына ерекше көңіл бөлінеді.

"Жыл сайын экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ) қызметтері жүргізіледі. Мемлекеттік бағдарлама аясында 2021 жылдың қаңтар айынан бастап 20 мың ЭКҰ өткізілді. Өңірлердегі дәрігерлер бірінші болып ұрық хирургиясын игерді", – деді Әлназарова.

Ол елімізде жыл сайын жаңа туған нәрестелердегі туа біткен ауытқуларға 2 мың хирургиялық түзету жүргізіліп жатқанын атап өтті.

"Қазақстанда эндопротездеуге арналған роботтық жүйе енгізілді. Технология операцияны жеке жоспарлау үшін буынның 3D моделін жасауға, жарақаттануды азайтуға және пациенттің қалпына келуін тездетуге мүмкіндік береді", – деп қосты министр.

Бұған дейін Қазақстанда табиғи-медициналық кластерлер құрылғандығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен АҚШ-тағы медициналық қызметтердің бағасы салыстырылды – Денсаулық сақтау министрі
15:32, Бүгін
Қазақстан мен АҚШ-тағы медициналық қызметтердің бағасы салыстырылды – Денсаулық сақтау министрі
Қазақстанда медицинаға бөлінетін қаржы үш есеге артты
10:51, Бүгін
Қазақстанда медицинаға бөлінетін қаржы үш есеге артты
Қазақстанда донорлық ағзаларды сақтауға арналған құрылғы әзірленді
12:39, Бүгін
Қазақстанда донорлық ағзаларды сақтауға арналған құрылғы әзірленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: