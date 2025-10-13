Қазақстанда 20 мыңнан астам ЭКҰ рәсімі өткізілді
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 13 қазанда медициналық туризмді дамыту жөніндегі халықаралық конференцияда экстракорпоралды ұрықтандыру қызметтері бойынша статистиканы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, елімізде ана мен баланы қолдау саласындағы Денсаулық сақтау технологияларына ерекше көңіл бөлінеді.
"Жыл сайын экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКҰ) қызметтері жүргізіледі. Мемлекеттік бағдарлама аясында 2021 жылдың қаңтар айынан бастап 20 мың ЭКҰ өткізілді. Өңірлердегі дәрігерлер бірінші болып ұрық хирургиясын игерді", – деді Әлназарова.
Ол елімізде жыл сайын жаңа туған нәрестелердегі туа біткен ауытқуларға 2 мың хирургиялық түзету жүргізіліп жатқанын атап өтті.
"Қазақстанда эндопротездеуге арналған роботтық жүйе енгізілді. Технология операцияны жеке жоспарлау үшін буынның 3D моделін жасауға, жарақаттануды азайтуға және пациенттің қалпына келуін тездетуге мүмкіндік береді", – деп қосты министр.
Бұған дейін Қазақстанда табиғи-медициналық кластерлер құрылғандығын жазған болатынбыз.
