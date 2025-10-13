#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Қазақстан мен АҚШ-тағы медициналық қызметтердің бағасы салыстырылды – Денсаулық сақтау министрі

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 15:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 13 қазанда өткен медициналық туризмді дамыту жөніндегі халықаралық конференцияда Қазақстандағы медициналық қызметтердің құны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, Қазақстан кез келген медициналық қызметтің қолжетімділігі бойынша бұрын-соңды болмаған деңгейге жетіп отыр.

"Біз әлемдік деңгейдегі медициналық қызметтерді қолжетімді бағада және ұзақ күтусіз ұсынамыз. Диагностиканың көптеген түрлеріне (КТ, МРТ, ангиография) баға АҚШ пен Батыс Еуропа елдеріндегі көрсеткіштен 5–10 есе төмен", – деді Ақмарал Әлназарова.

Сондай-ақ ол қазақстандық клиникалардағы күрделі операциялардың да өзге елдерге қарағанда әлдеқайда арзан екенін атап өтті.

"Мысалы, қан тамырларын стенттеу Израиль, Оңтүстік Корея және Германия клиникаларындағыдан 2–3 есе төмен бағамен жасалады", – деп толықтырды министр.

Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстанда ашық жүрекке жасалатын операциялар жиілей түскен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңа жүргізуші куәліктері 2026 жылдың басында беріле бастайды – ІІМ
15:43, Бүгін
Жаңа жүргізуші куәліктері 2026 жылдың басында беріле бастайды – ІІМ
Медициналық туризмді дамытуға белсенді азаматтар тартылады – Денсаулық сақтау министрі
14:16, Бүгін
Медициналық туризмді дамытуға белсенді азаматтар тартылады – Денсаулық сақтау министрі
Қазақстанда 20 мыңнан астам ЭКҰ рәсімі өткізілді
15:07, Бүгін
Қазақстанда 20 мыңнан астам ЭКҰ рәсімі өткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: