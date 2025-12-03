Қазақстанда медициналық қызметтердің тарифтері қайта қаралып жатыр
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 3 желтоқсанда Мәжілісте Қазақстанда медициналық қызметтер тарифтік саясаты қайта қаралып жатқанын және 2026 жылдан бастап кейбір қызметтердің бағасы көтерілетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мәжіліс депутаты Павел Казанцев медициналық ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тарифтік саясатты қайта қарау жөнінде сұрау жолдағанын атап өтті және осы бағытта қандай нақты шаралар мен шешімдер қабылданғанын түсіндіруді сұрады.
"Тарифтерді қалыптастыру мәселесі депутаттар мен медициналық ұйымдар тарапынан бірнеше рет көтерілді, себебі тарифтердің сәйкес келмеуі саланың қарыздарының көбеюіне әкелді. Өткен жылы Денсаулық сақтау министрлігі кешенді талдау жүргізіп, қайта қарауды қажет ететін ең аз экономикалық негізделген тарифтерді анықтады. Нәтижесінде, 2024 жылы босану қызметтерінің тарифтері 23 млрд теңгеге артты. Бұл мекемелерге жыл соңында бірнеше жылдық қарыздарын өтеуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, бұл клиникалық нәтиже ретінде нәрестелердің өлімі деңгейінің төмендеуіне әкелді", – деді Ақмарал Әлназарова.
Министрдің айтуынша, келесі жылға арналған қосымша қаражаттар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңы аясында қарастырылған.
"Келесі жылға 103 млрд теңге халық арасында ең сұранысқа ие 200 медициналық қызмет түрінің тарифтерін қайта қарауға бағытталады. Бұл қызметтер төмен тарифтерге байланысты жергілікті деңгейде жабылып қалған еді, ал біз тарифтерді қайта қарау арқылы осы бағытқа қаржы бөлдік. 34 млрд теңгесі БЖЗҚ есебінен, қалғаны МӘМС қаражатынан бөлінеді. 2025 жылы біз тарифтерді көтеріп, жаңа тарифтерді бекіттік, соның ішінде протондық терапия, адаптивті сәулелік терапия, КТ және МРТ сияқты қызметтерге де қатысты. Бұл ең алдымен өңірлердегі тұрғындарға көмек алу мүмкіндігін береді. Бұрын жабылған 2700-ден астам тапшылықтағы төсек орындар қалпына келтірілмек", – деді министр.
Ол 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа тарифтер күшіне енетінін айтты. Ақмарал Әлназарова инфекциялық қызмет бойынша тарифтер екі есе, абдоминальдық хирургия бойынша 40%, басқа терапевтік профильдер бойынша 40–85% артатынын атап өтті.
