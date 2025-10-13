#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда табиғи-медициналық кластерлер құрылады

Горы, гора, горная местность, горный туризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 14:25 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда медициналық туризм мен санаторийлік қызмет сапасын арттыру мақсатында өңірлерде табиғи-медициналық кластерлер құрылмақ. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова халықаралық конференция барысында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, соңғы жылдары елде санаторийлік-курорттық қызметтердің сапасы айтарлықтай жақсарған.

"Бұл – медициналық туризмнің жаңа деңгейге шығуының нақты көрінісі. Енді науқастар күрделі операциялардан кейін табиғи емдік факторларды пайдалана отырып, жоғары деңгейлі шипажайларда оңалудан өте алады. Қазіргі заманғы медициналық технологиялар мен дәстүрлі курортология әдістері үйлестіріледі. Қыста – таулы курорттар, жазда – көл жағасындағы шипажайлар, ал маусымаралық кезеңде – бальнеологиялық орталықтар жұмыс істейді", – деді Ақмарал Әлназарова.

Министрдің мәліметінше, жыл сайын Қазақстандағы санаторийлік-курорттық ұйымдарда шамамен 500 мың адам ем алып, демалады.

Медициналық туризм ағынын арттыру мақсатында министрлік келесі шараларды жоспарлап отыр:

  • өңірлерде табиғи-медициналық кластерлер құру;
  • табиғи ресурстарды ескере отырып, арнайы оңалту бағдарламаларын әзірлеу;

Қазақстанды халықаралық деңгейде медициналық және сауықтыру туризмі орталығы ретінде ілгерілету.

Айта кетсек, бұған дейін Ақмарал Әлназарова Қазақстан мен АҚШ, Израиль және Германиядағы медициналық қызметтердің бағасын салыстырған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
