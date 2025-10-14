Алматыда ойын-сауық орындарында бейне талдау жүйесі орнатылып, қылмыс азайды
"Заң мен тәртіп" қағидатын жүзеге асыру және Профилактика жылы аясында полиция қызметі қала тұрғындары көп жиналатын орындарда пилоттық жобаны іске қосты. Интеллектуалды бейнебақылау жүйелері бұған дейін құқық бұзушылық жиі тіркелген 12 ойын-сауық орнында орнатылған.
Камералар бет-әлпетті тану және төбелес, адамдардың топтасуы, агрессивті мінез-құлық сияқты төтенше жағдайларға автоматты түрде әрекет ету функцияларымен жабдықталған.
Алматы қалалық полиция департаментінің бастығы Арыстанғани Заппаровтың айтуынша, технологияны енгізудің алғашқы нәтижелері айқын байқалады.
"Жүйе іске қосылғаннан бері аталған мекемелерде бірде-бір қылмыс тіркелген жоқ. Алгоритмдер іздеуде жүрген немесе хабар-ошарсыз кеткен адамдарды дер кезінде анықтап, тиісті шара қабылдауға мүмкіндік берді. Бұл — заманауи технологиялардың азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі нақты дәлелі", – деді ол.
Бейнежүйе қалалық жедел басқару орталығымен интеграцияланған, бұл полицияға қауіп туындаған жағдайда шұғыл әрекет етуге және құқыққа қайшы әрекеттер үшін жазаның бұлтартпау қағидатын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Пилоттық жоба тиімділігін көрсеткен соң, алдағы уақытта бейне талдау жүйелері барлық ойын-сауық орындарында, сондай-ақ саябақтарда, базарларда, сауда және мәдени орталықтарда, спорттық нысандарда орнатылады.
"Біздің басты мақсатымыз — тек құқық бұзушылыққа әрекет ету емес, оның алдын алу. Цифрлық полиция – бұл қоғамдық тәртіпті қорғаудың жаңа философиясы, ол профилактика мен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған", – деп атап өтті Арыстанғани Заппаров.