#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Қаржы мониторингі агенттігі 17 млн долларлық заңсыз криптооперацияны тоқтатты

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 09:21 Фото: АФМ РК
Қаржылық мониторинг агенттігі интернет-алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен қаражатты жылыстатуға қатысқан 130 заңсыз криптобиржаны жойды. Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды.

Мамандардың түсіндіруінше, киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына немесе криптовалюта әмияндарына аударады. Кейін бұл қаражат арнайы транзакциялар тізбегі арқылы конвертацияланып, шыққан көзін жасырады. Мұндай операцияларды жүзеге асыру үшін көбіне дропперлердің банк карталары мен әмияндары пайдаланылады.

Нәтижесінде заңсыз криптоайырбастау платформалары көлеңкелі қаржы операцияларына белсенді қатысып, қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және шетелге шығару арқылы "кәсіби жылыстатушылар" ретінде әрекет етеді.

Агенттік азаматтарға цифрлық активтерді айырбастау кезінде сенімді және жауапты тәсілмен әрекет ету қажеттігін ескертеді. Айырбас қызметтерін тек заң аясында жұмыс істейтін, ресми тіркелген және лицензияланған провайдерлер арқылы жүзеге асыру ұсынылады.

Лицензиясы бар криптобиржалардың толық тізімін АХҚО-ның ресми сайтынан қарауға болады: https://publicreg.myafsa.com/.

Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз схемаларға қатысудың қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Бұл шаралар азаматтарды алаяқтықтан қорғауға және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтыққа қатысты маңызды мәліметпен бөлісті
19:33, 14 шілде 2025
Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтыққа қатысты маңызды мәліметпен бөлісті
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын ұйымдастырушылар тізімін жариялады
16:15, 22 қараша 2023
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын ұйымдастырушылар тізімін жариялады
Үлескерлерді 606,5 млн теңгеге алдаған: Қаржылық мониторинг агенттігі құрылыс фирмасының жетекшісін ұстады
10:19, 14 қыркүйек 2023
Үлескерлерді 606,5 млн теңгеге алдаған: Қаржылық мониторинг агенттігі құрылыс фирмасының жетекшісін ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: