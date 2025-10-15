#Қазақстан
Қоғам

Қостанай облысында студенттер түзету колониясына экскурсия жасады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
"Заң мен тәртіп" жобасы аясында Қостанай облысының полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы колледж студенттерімен кездесу ұйымдастырды.

Студенттер Қостанай облысына қарасты ҚАЖ департаментінің №38 мекемесіне экскурсияға барды. Іс-шараның мақсаты — жастарға заңды бұзудың салдарын өз көзімен көрсету болды.

Колония аумағына кірген сәттен бастап студенттер күңгірт атмосфераны сезінді. Темір қақпалар, тікенек сымдар, қатаң тәртіп және ауыр атмосфера – жеңіл ақшаның соңына түсу адамның бостандықтан айрылатынын еске салғандай.

№38 мекеме — орта қауіпсіздік деңгейіндегі түзеу колониясы, мұнда шамамен мыңға жуық адам жазасын өтеп жатыр. Олардың арасында есірткі саудасымен айналысқандар, тонау және кісі өлтіру қылмыстары үшін сотталғандар бар. Колонияда ағаш және жиһаз өндірісіне арналған цехтар жұмыс істейді.

Экскурсия барысында студенттер сотталғандардың еңбекақылары туралы сұрақ қойды. №38 мекеме бастығының сотталғандармен тәрбие және әлеуметтік-психологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары Дархан Бекдәуітов:

"Жұмыс ақшаны қолына ұстатып бермейді, бірақ ол арқылы сот үкімдері бойынша өндіріп алуларды өтеуге, отбасына көмектесуге мүмкіндік бар. Ең бастысы — еңбек адамды тұйықталып кетуден, үмітсіздікке берілуден сақтайды", — деді.

Экскурсияның ең әсерлі бөлігі — студенттердің сотталғандармен әңгімесі болды. Есірткі тарату бойынша сотталған 20 жастағы Егор өз оқиғасын айтып берді:

"Маған бәрі оңай көрінді, тез ақша табамын деп ойладым. Ал қазір әр күнім сол бір қателігім үшін өтіп жатыр. Егер уақытты кері қайтара алсам, мұндай іске ешқашан бармас едім. Еркіндікті де, өмірді де қадірлеңдер, мен жіберген қателікті қайталамаңдар", — деді ол өкінішпен.

Жас жігіттің бұл сөздері студенттерге үлкен әсер қалдырды. Экскурсиядан кейін жастар біраз ой түйді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер жастардың есірткі қылмысына көзқарасын өзгертеді. Интернеттегі жалған уәделерден гөрі нақты тағдырлар арқылы ой салу маңызды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Соңғы
Танымал
