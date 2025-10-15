#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда радиоактивті қалдықтарды басқару жөніндегі ұлттық оператор құрылмақ

15.10.2025 14:47
2025 жылғы 15 қазанда Мәжіліс "Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу туралы" заң жобасын жұмысқа қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Депутат Еділ Жаңбыршиннің айтуынша, бұл заң жобасы радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы құқықтық негіздер мен қағидаттарды белгілеуге бағытталған.

"Заң жобасында радиоактивті қалдықтарды жіктеу, олармен жұмыс істеуді мемлекеттік реттеу, азаматтардың, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың құқықтары мен міндеттері қарастырылған. Сонымен қатар, халықаралық тәжірибеге сәйкес, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу бойынша ұлттық оператор құру көзделген. Бұл операторға радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін салу және пайдалану бойынша айрықша құқық берілетін болады", – деді депутат.

Оның айтуынша, заңнамалық қайшылықтарды жою мақсатында ілеспе заң жобасы аясында Экологиялық кодекске, Атом энергиясын пайдалану туралы және Рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңдарға түзетулер енгізу ұсынылады.

Сонымен қатар:

"Жекелеген талаптарға сәйкес, Жерасты байлықтары және жер қойнауын пайдалану туралы кодекске де өзгерістер енгізіледі. Бұл заң жобаларын қабылдау радиоактивті қалдықтармен қауіпсіз әрі тиімді жұмыс жүргізуге, сондай-ақ қоршаған орта мен халық денсаулығына төнетін қауіп-қатерлерді азайтуға мүмкіндік береді", – деді Мәжіліс депутаты.

Бұған дейін Мемлекеттік кірістер комитетінің функциялары кеңейтілгенін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
