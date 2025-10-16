БҚО студенттері ата-аналарын интернет алаяқтарынан сақтануға шақырды
Батыс Қазақстан облысында "Заң мен тәртіп" қағидаты аясында киберқылмыстарға қарсы алдын алу шаралары жалғасуда.
Полиция департаментінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенттерімен кездесу өткізді. Шара барысында мамандар интернеттегі алаяқтықтың кең тараған түрлерін түсіндіріп, жеке деректерді қорғаудың маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар, бейтаныс сілтемелерге кіруден, күмәнді қоңыраулар мен хабарламаларға сенуден сақтану қажеттігі ескертілді.
Кездесуден кейін студенттер алған ақпаратпен ата-аналарын хабардар етіп, интернеттегі алаяқтықтан қалай сақтануға болатынын түсіндірді.
БҚО полициясы азаматтарды интернетте сақ болуға, белгісіз тұлғалардан келген хабарламаларға сенбеуге шақырады. Мамандар киберқауіпсіздік – әрбір адамның ортақ жауапкершілігі екенін еске салды.
