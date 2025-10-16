Путин алматылық 100 жастағы монах әйелін орденмен марапаттады
Фото: Zakon.kz
15 қазанда Ресей президенті Владимир Путин Алматы қаласындағы Ивер-Серафимов әйелдер монастырының 100 жастағы тұрғыны Ирина есімді монах әйілін Достық орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті жарлық Құқықтық ақпараттың ресми интернет-порталында жарияланды.
"Қазақстанда Ресейдің тарихи-мәдени мұрасын сақтауға және насихаттауға қосқан зор үлесі үшін Алматы қаласының Иверс-Серафимов монастырының тұрғыны – Ирина Анисимовна Любицкая Достық орденімен марапатталсын", – делінген құжатта.
Белгілі болғандай, Ирина Орынбор облысында дүниеге келген. Соғыс жылдарында Тәжікстандағы эвакогоспитальдарда еңбек етіп, 1947 жылдан 1981 жылға дейін Алматыда жедел жәрдем фельдшері болып жұмыс істеген.
