Қоғам

Путин алматылық 100 жастағы монах әйелін орденмен марапаттады

Пасха, пасхальная служба, храм, Вознесенский кафедральный собор, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
15 қазанда Ресей президенті Владимир Путин Алматы қаласындағы Ивер-Серафимов әйелдер монастырының 100 жастағы тұрғыны Ирина есімді монах әйілін Достық орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті жарлық Құқықтық ақпараттың ресми интернет-порталында жарияланды.

"Қазақстанда Ресейдің тарихи-мәдени мұрасын сақтауға және насихаттауға қосқан зор үлесі үшін Алматы қаласының Иверс-Серафимов монастырының тұрғыны – Ирина Анисимовна Любицкая Достық орденімен марапатталсын", – делінген құжатта.

Белгілі болғандай, Ирина Орынбор облысында дүниеге келген. Соғыс жылдарында Тәжікстандағы эвакогоспитальдарда еңбек етіп, 1947 жылдан 1981 жылға дейін Алматыда жедел жәрдем фельдшері болып жұмыс істеген.

Бұған дейін Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында атыс болып, 12 адам қаза тауып, 100-ден астамы жараланғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Путин генерал Панфиловтың немересі Алуа Байқадамованы марапаттады
17:33, 18 шілде 2025
Путин генерал Панфиловтың немересі Алуа Байқадамованы марапаттады
Путин "Астана опера" театрының директоры Ғалым Ахмедьяровты Пушкин медалімен марапаттады
21:21, 27 наурыз 2023
Путин "Астана опера" театрының директоры Ғалым Ахмедьяровты Пушкин медалімен марапаттады
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
18:42, 15 тамыз 2025
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
