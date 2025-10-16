#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Қоғам

Түркістан облысында халықаралық іздеуде жүрген екі шетелдік анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 11:07 Фото: Zakon.kz
"Заң және тәртіп" қағидатын іске асыру шеңберінде 13-17 қазан аралығында Түркістан облысының аумағында "Заңсыз келуші" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде.

Шараның мақсаты – шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету және көші-қон заңнамасын бұзудың жолын кесу. Полиция қызметкерлері іс-шараның үш тәулігінде көші-қон заңнамасын бұзудың 627 дерегін анықтады. Барлық факті бойынша құқық бұзушылар жауапкершілікке тартылды.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасында болу мерзімдерін бұзудың 468 фактісі, қабылдаушы тараптың шетелдік азаматтардың болу ережелерін сақтамауының 117 фактісі және шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартудың 42 дерегі анықталды.

Сот шешімімен 356 шетелдік елден шығарылды, 158 шетелдіктің Қазақстанда болу мерзімі қысқартылды. Сонымен қатар халықаралық іздеуде жүрген 2 шетелдік азамат анықталды.

Полицейлер шетелдік азаматтардың болу мерзімін уақтылы рәсімдеу және ұзарту әрбір қабылдаушы тараптың жауапкершілігі екенін ескертеді. Сондықтан азаматтар мен жұмыс берушілерді көші-қон заңнамасын қатаң сақтауға және тиісті құжаттарды уақтылы рәсімдеуге шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полицейлер көші-қон заңнамасын бұзған 280 адамды анықтады
16:43, 15 қазан 2024
Түркістан облысында полицейлер көші-қон заңнамасын бұзған 280 адамды анықтады
Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзудың 700-ден астам дерігі анықталды
10:57, 26 маусым 2023
Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзудың 700-ден астам дерігі анықталды
Атырау облысында бір күнде 6 шетелдік елден шығарылды
19:22, 15 қазан 2024
Атырау облысында бір күнде 6 шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: