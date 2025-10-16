Депутат Қазақстанда ішімдік сатуға толық тыйым салу қажет деп санайды
Ішкі істер министрі Ержан Саденовтың алкогольдік ішімдіктердің сатылуын шектеу жөніндегі ұсынысын түсіндіре отырып, Қожаев кәсіпкерлердің заң шеңберінде жұмыс істеуі қажет екенін атап өтті: лицензия алып, сауданы белгіленген талаптарға сай ұйымдастыруы тиіс. Оның пікірінше, адал жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін мұндай шаралар айтарлықтай қиындық тудырмайды.
"Елде алкогольдің еркін сатылымынан келетін зиянды кім есептеп көрді? Біз жаңа ғана жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы айттық — жыл сайын мас күйінде көлік жүргізгендердің қатысуымен болған жол апаттарында жүздеген адам қаза табады. Олардың отбасыларына кім көмек береді? Жұмыс берушілер білікті қызметкерлерінен айырылады, жол инфрақұрылымы мен көліктер зақымдалады. Алкогольді шамадан тыс тұтынудың барлық экономикалық және әлеуметтік салдарын сараптасақ, нәтижесінде алкоголь сатылымына толық тыйым салу қажет деген қорытындыға келеміз", — деді сенатор.
Оның айтуынша, Қазақстанда 500-ден астам елді мекеннің тұрғындары алкогольден толық бас тартқан. Дегенмен бұл өңірлердің экономикалық өмірі тоқтаған жоқ — бәрі қалыпты режимде жүріп жатыр. Сонымен қатар, мұндай жерлерде құқық бұзушылықтар азайған.
"Мен сенімдімін, уақыт өте келе мұндай ауылдарда тұратын адамдардың денсаулығы басқа өңірлерге қарағанда жақсы болады. Біз адам денсаулығын қалпына келтіруге көп қаржы жұмсаймыз. Ал еңбек өнімділігі ше? Мен де кейде ішімдік ішкенмін, бірақ артық отырыстан кейін жұмысқа келгенде өнімділік болмайды — жарты күн бойы өз-өзіңе келе алмайсың. Егер экономикалық тұрғыдан есептесек, алкоголь саудасына қойылатын шектеулерден бизнеске келетін шығын оның қоғамға тигізетін зиянымен салыстырғанда әлдеқайда аз болады", — деп толықтырды Қожаев.
2025 жылғы 13 қазанда Ішкі істер министрі Ержан Саденов мас күйінде жасалатын қылмыстардың санын азайту үшін ойын-сауық орындарында алкоголь сату уақытына шектеу енгізу қажеттігін айтқан болатын.
Ал 14 қазанда үкіметте алкоголь өнімдерін супермаркеттер мен үй жанындағы дүкендерде сатуға тыйым салу мәселесі талқыланып жатқанын хабарлады.