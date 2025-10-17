#Қазақстан
Қоғам

"Дәстүр дәмі": Оралда үздік аспаздар ұлттық тағамнан сайысқа түсті

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 15:27 Фото: pixabay
Орал қаласында Қоғамдық тамақтану қызметкерлері күніне орай алғаш рет "Дәстүр дәмі" атты ұлттық аспаздар байқауы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байқауға қала мен ауыл-аймақтардан келген 14 бас аспаз қатысып, бір сағат ішінде ұлттық тағам түрлерін дайындап, қазылар алқасына ұсынды. Шеберлер дастарханға ет, сүт және дәнді дақылдардан әзірленген қарын бөртпе, жент, балқаймақ сынды дәстүрлі тағамдарды қойды.

Іс-шара барысында этнографтар ұлттық гастрономияның тарихы мен тағам түрлерінің ерекшелігі туралы дәріс оқыды. Байқауға колледж студенттері мен өндірістік оқыту шеберлері де қатысты, деп жазады qazaqstan.tv.

Қазылар алқасы қатысушылардың дәстүр мен заманауи тәсілді шебер ұштастыра білгенін атап өтті.

Этнограф, ұлттық тағам зерттеушісі Әйгерім Мұсағажинованың айтуынша, өңірлерде ұлттық гастрономияны дамыту — маңызды бағыт.

"Әр аймақтың өз дәм ерекшелігі бар. Мысалы, батыс өңірінде жылқы еті ерекше дәмімен ерекшеленеді. Жайық бойында өсетін мия тамыры, таңқурай, қара өрік сияқты өнімдерді тиімді пайдаланып, Оралдың өзіндік дәмін қалыптастыру қажет", — деді ол.
