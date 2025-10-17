Алматыда ауа температурасы 21°С-қа дейін көтеріледі: алдағы аптаға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" Алматы бойынша филиалының метеорологиялық болжамдар бөлімінің бастығы Дәулет Кісебаевтың айтуынша, 18–24 қазан аралығында қалада негізінен жылы әрі жауын-шашынсыз күндер күтіледі.
"Тек 19 қазан күні күндіз және 20 қазанға қараған түні атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты аздаған жаңбыр жаууы мүмкін. 20 қазанда түнде таулы аймақтардың төменгі бөліктерінде тұман түсуі ықтимал. Жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батыс бағытына ауысады. Түнгі ауа температурасы +4…+9°С аралығында, ал күндізгі температура дүйсенбіге қарай сәл төмендеп, апта соңына қарай біртіндеп +19…+21°С дейін көтеріледі", - деді Кісебаев.
Маманның айтуынша, аптаның соңында республиканың оңтүстігі мен орталық бөлігіне Орта Азия мен Таяу Шығыс аймақтарынан жылы ауа массалары келіп, соның әсерінен Алматыда да күн жылынады.
"Оңтүстік-батыс бағытындағы ауа ағындарының әсерінен күндізгі жылу 21 градусқа дейін көтеріледі", - деді синоптик.
Күндер бойынша нақты болжам:
18 қазан: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, жылдамдығы 3-8 м/с. Түнде +6…+8°С, күндіз +18…+20°С.
19 қазан: Ауа райы құбылмалы, күндіз жаңбыр. Жел шығыстан 3-8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +15…+17°С.
20 қазан: Түнде жаңбыр, тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.
21 қазан: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Түнде +5…+7°С, күндіз +15…+17°С.
22 қазан: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысады, 3–8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +17…+19°С.
23-24 қазан: Ауа райы құбылмалы, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +19…+21°С.