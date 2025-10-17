#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Алматыда бір жастағы сәбидің өліміне қатысты тергеу басталды

Алматыда бір жастағы сәбидің өліміне қатысты тергеу басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 22:58 Сурет: freepik
Алматыда бір жастағы қыз баланың өліміне байланысты тергеу жүргізіліп жатыр. Сәби қалалық Балалар клиникалық инфекциялық ауруханасында көз жұмған. Ата-анасы дәрігерлер балаға дұрыс диагноз қоймағанына сенімді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Марқұм Елдананың анасы Фатима Рымқұлова КТК телеарнасына берген сұхбатында:

«Бір апта бұрын ауруханада бір жасар қызымнан айырылдым. Бізге ұзақ уақыт бойы ауру тарихын көрсетпеді. Тек сағат 11:40-та баланың жүрегі тоқтағанын айтты. Қызым сондай мейірімді, тәтті, белсенді, өте ақылды еді. Өзі сөйлейтін, тіпті дәретханаға сұранатын. 24 қазанда 1 жас 11 ай толар еді. Жанымды қарып барады», — деді.

Ата-ананың айтуынша, кішкентай Елдана ішінің ауырғанына шағымданып, жедел жәрдеммен инфекциялық ауруханаға жеткізілген. Онда дәрігерлер оған «энтеровирустық инфекция» диагнозын қойған. Сәбиді бес күн емдеген, бірақ жағдайы нашарлай берген. Елдана жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Тек мәйітті ашқаннан кейін оның ішек түйілуінен көз жұмғаны анықталған.

Туыстары дәрігерлерді немқұрайлылық танытты деп айыптап, полицияға арыз жазған.

«Бұл факті бойынша Денсаулық сақтау министрлігіне, қалалық Денсаулық сақтау басқармасына және прокуратураға шағым жолданды. Қазір сотқа дейінгі тергеу басталды, іс тіркелді. Алайда әзірге ол ҚР ҚК 317-бабы — «Медициналық қызмет көрсету міндеттерін тиісінше орындамау» бойынша сараланбаған», - деді заңгер Аида Қуандықова.

Ал дәрігерлер өздерін кінәлі санамайды — олар бар мүмкіндікті жасадық деп отыр.

Қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрғанын хабарлады:

«Болған жағдайға объективті және жан-жақты талдау жүргізу мақсатында Алматы қаласы бойынша ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаментіне тексеру жүргізу туралы хат жолданды. Себептері мен мән-жайына қатысты қорытынды тексеріс пен сот-медициналық сараптаманың нәтижесінен кейін ұсынылады», — делінген басқарманың мәлімдемесінде.

Қазір іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Қайғы жұтқан ата-ана кінәлілердің жазасыз қалмауын талап етуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте 10 жастағы баланың миынан бір уыс құрт шықты
00:43, 18 сәуір 2023
Шымкентте 10 жастағы баланың миынан бір уыс құрт шықты
Қостанайда бір айдан астам комада жатқан бала қайтыс болды
01:06, 24 қаңтар 2023
Қостанайда бір айдан астам комада жатқан бала қайтыс болды
Шымкентте тергеу изоляторындағы 29 жастағы күдікті қайтыс болды
01:06, 01 желтоқсан 2023
Шымкентте тергеу изоляторындағы 29 жастағы күдікті қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: