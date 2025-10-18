Түркістан облысының 8 жастағы тұрғыны әкесіне телефон жөндеуге көмектесіп жүр
Түркістан облысының 8 жастағы тұрғыны Айдын Бақытжан істен шыққан гаджеттерді бөлшектеп, жөндеуде әкесіне көмектеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Жетінші арнаның" мәліметінше, Айдын кейбіреулер телефондарын суға түсіріп алады, ал енді біреулер экрандарын сындырып әкеледі дейді. Бос уақытында ол тек смартфондардың құрылымына ғана емес, компьютерлер мен өзге де гаджеттердің жұмыс істеу жүйесіне де қызығушылық танытады.
Болашақта Айдын инженер немесе IT-маман болуды армандайды. Қазір оның ең ұнататын ісі — экран мен батарея ауыстыру.
Ата-анасы баласының бұл қызығушылығын қолдап, әрдайым жігерлендіріп отырады.
"Мен қорықпауға тырысамын, бірден іске кірісемін. Өзіме сенемін", — дейді жас техник.
