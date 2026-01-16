#Халық заңгері
Оқиғалар

Түркістан облысында әкесін ұрған қазақстандыққа үкім шығарылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысы, Жетісай аудандық сотында 16 қаңтар 2026 жылы Қоссейіт ауылының 41 жастағы тұрғыны Алмас Садақбаевқа қатысты үкім оқылды. Ол қарт әкесін қатты ұрғаны үшін айыпталды, және әкесінің кейіннен қайтыс болғаны хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Айыпталушыға орташа ауырлықтағы дене зақымын келтіру және азаптау бойынша айып тағылды.

Түркістан облыстық сотының баспасөз қызметінің хабарлауынша, айыпталушы 2020 жылдан бері қозғалу қиындықтары бар 70 жастағы әкесін жүйелі түрде ұрған.

"Соққылар нәтижесінде зардап шеккенге физикалық және психикалық азаптар тиген, сондай-ақ денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтірілген. Айыпталушының кінәсі оның өз айтқандары, куәлардың көрсетулері, аудио-видео материалдар және сот-медициналық сараптамалардың қорытындылары арқылы толық дәлелденді. Зақымдар орташа ауырлықтағы денсаулыққа зиян ретінде бағаланды және өліммен тікелей себеп-салдар байланысы жоқ", – деп хабарлады сот.

Прокурор айыпталушыға 6 жыл 2 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұраған. Зардап шеккен тараптың өкілі жеңіл жаза тағайындауды өтінген. Айыпталушы кінәсін мойындап, жасаған әрекетіне өкінгенін білдіріп, жеңіл жаза тағайындауды сұраған.

Сот үкімі бойынша айыпталушыға 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.

Өткен күзде әлеуметтік желілерде жарияланған, ер адамның мүгедек әкесін қанға бөктіріп ұрып жатқан жанжалдық видеолар кеңінен таралып, қоғамда үлкен резонанс тудырған. Тексеру барысында ер адамның әкесіне жүйелі түрде зорлық көрсеткені анықталды. Тергеу мәліметтері бойынша, ол әкесінің дәретханаға өздігінен бара алмауына ашуланып, оған күш көрсеткен. Қатаң әрекеттерді көршілері жасырын видеоға түсіріп, зейнеткер қайтыс болғаннан кейін интернетте жариялаған.

