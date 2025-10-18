#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Ақмола облысында екі ұрлық дерегі ашылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Ақмола облысында полицейлер мүліктік сипаттағы қылмыстардың бетін ашуды жалғастыруда.

Аршалы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері 10-11 қазан аралығында жасалған екі ұрлықты әшкереледі. Белгісіз тұлғалар гараж есігін бұзып, жүк көлігінен бес дөңгелек пен электр қайрағышты ұрлап кеткен. Келтірілген материалдық шығын көлемі – 1,6 млн теңге. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен үш жергілікті тұрғын ұсталды.

Сонымен қатар Біржан сал ауданының полиция бөліміне жергілікті тұрғын өзінің ұялы телефоны, жеке куәлігі және банк картасы жоғалғаны туралы арызданған. Кейін белгісіз адам сол карта арқылы 116 мың теңге көлемінде сауда жасағаны анықталды. Жедел іс-шаралар нәтижесінде құқық бұзушының жеке тұлғасы анықталды.

Аталған екі факт бойынша да ҚР Қылмыстық кодексінің тиісті баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында екі ауыл ішімдіктен бас тартты
13:33, 17 маусым 2025
Ақмола облысында екі ауыл ішімдіктен бас тартты
Ақмола облысында 8,4 млн теңгеге ұрлық жасаған күдікті анықталды
14:21, 14 сәуір 2025
Ақмола облысында 8,4 млн теңгеге ұрлық жасаған күдікті анықталды
Ақмола облысында жоғалған банк карталары арқылы жасалған ұрлық анықталды
13:18, 14 желтоқсан 2024
Ақмола облысында жоғалған банк карталары арқылы жасалған ұрлық анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: