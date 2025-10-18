Ақмола облысында екі ұрлық дерегі ашылды
Аршалы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері 10-11 қазан аралығында жасалған екі ұрлықты әшкереледі. Белгісіз тұлғалар гараж есігін бұзып, жүк көлігінен бес дөңгелек пен электр қайрағышты ұрлап кеткен. Келтірілген материалдық шығын көлемі – 1,6 млн теңге. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен үш жергілікті тұрғын ұсталды.
Сонымен қатар Біржан сал ауданының полиция бөліміне жергілікті тұрғын өзінің ұялы телефоны, жеке куәлігі және банк картасы жоғалғаны туралы арызданған. Кейін белгісіз адам сол карта арқылы 116 мың теңге көлемінде сауда жасағаны анықталды. Жедел іс-шаралар нәтижесінде құқық бұзушының жеке тұлғасы анықталды.
Аталған екі факт бойынша да ҚР Қылмыстық кодексінің тиісті баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.