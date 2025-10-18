Кәсіп иелерінің 70%-ы салық жеңілдігін пайдаланады
Бұл режим есеп жүргізуді жеңілдетіп, салық жүктемесін азайтуға бағытталған.
Экономика және Қаржы министрлігінің мамандары осы салықтық өзгерістерді түсіндіру мақсатында бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Қазіргі таңда кәсіпкерлердің 70%-ы арнайы салық режимін пайдаланып отыр. Ал қалғаны – ірі немесе күрделі, сондай-ақ жоғары табысты қызмет салаларында жұмыс істейтін кәсіпорындар, олар жалпыға бірдей салық төлеуге міндетті, деп жазады qazaqstan.tv.
"Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Жаркеновтың айтуынша, жеңілдік ала алмайтын 44 кәсіп түрі бар. Оларға лицензиялы қызмет түрлері, мысалы, спирттік өнім сататын дүкендер, казино, лотерея, букмекерлік кеңселер, сақтандыру қызметтері және кейбір көлік тасымалы кіреді. Сонымен қатар адвокаттар, нотариустар, құрылыс және жылжымайтын мүлік операциялары да кіретін бұл салаларда кіріс жоғары болғандықтан бақылау күшейтіледі.
Кездесуде кәсіпкерлер салық жеңілдіктері, әкімшілік хаттамаларды азайту және саланы цифрлық форматқа көшіру мәселелері бойынша сұрақтар қойды. Түсіндіру жұмыстары әрі қарай жалғасатыны хабарланды.