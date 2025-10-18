#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Кәсіп иелерінің 70%-ы салық жеңілдігін пайдаланады

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 16:10 Фото: pexels
Қазақстанда 1111 түрлі қызмет көрсету саласы бар, оның ішінде шамамен 2 миллионға жуық жеке кәсіпкер жұмыс істейді. Олардың басым көпшілігі – шағын және орта бизнес өкілдері, олар үшін салық кодексінде арнайы жеңілдік – "арнайы салық режимі" қарастырылған.

Бұл режим есеп жүргізуді жеңілдетіп, салық жүктемесін азайтуға бағытталған.

Экономика және Қаржы министрлігінің мамандары осы салықтық өзгерістерді түсіндіру мақсатында бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Қазіргі таңда кәсіпкерлердің 70%-ы арнайы салық режимін пайдаланып отыр. Ал қалғаны – ірі немесе күрделі, сондай-ақ жоғары табысты қызмет салаларында жұмыс істейтін кәсіпорындар, олар жалпыға бірдей салық төлеуге міндетті, деп жазады qazaqstan.tv.

"Атамекен" Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Жаркеновтың айтуынша, жеңілдік ала алмайтын 44 кәсіп түрі бар. Оларға лицензиялы қызмет түрлері, мысалы, спирттік өнім сататын дүкендер, казино, лотерея, букмекерлік кеңселер, сақтандыру қызметтері және кейбір көлік тасымалы кіреді. Сонымен қатар адвокаттар, нотариустар, құрылыс және жылжымайтын мүлік операциялары да кіретін бұл салаларда кіріс жоғары болғандықтан бақылау күшейтіледі.

Кездесуде кәсіпкерлер салық жеңілдіктері, әкімшілік хаттамаларды азайту және саланы цифрлық форматқа көшіру мәселелері бойынша сұрақтар қойды. Түсіндіру жұмыстары әрі қарай жалғасатыны хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қолма-қол ақшаны санаулы адамдар ғана төлейді":Кәсіпкерлер тауарлар ақысын қалай қабылдайтынын айтып берді
14:27, 11 қаңтар 2024
"Қолма-қол ақшаны санаулы адамдар ғана төлейді":Кәсіпкерлер тауарлар ақысын қалай қабылдайтынын айтып берді
Қазақстанда такси жүргізушілері мен курьерлер үшін арнайы салық енгізіледі
12:27, 05 желтоқсан 2022
Қазақстанда такси жүргізушілері мен курьерлер үшін арнайы салық енгізіледі
Астанада сотталғандарды жұмыспен қамту мақсатында ШОБ субъектілері арасында дөңгелек үстел өтті
21:20, 07 тамыз 2023
Астанада сотталғандарды жұмыспен қамту мақсатында ШОБ субъектілері арасында дөңгелек үстел өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: