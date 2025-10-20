#Қазақстан
Қоғам

Қостанай облысының тұрғынан полицейлер гашиш тәркіледі

Қостанай облысында &quot;Қарасора&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полицейлер ірі көлемде есірткі затын сақтаған деген күдікпен 47 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Polisia.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 10:11 Сурет: ҚР ІІМ
Қостанай облысында "Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полицейлер ірі көлемде есірткі затын сақтаған деген күдікпен 47 жастағы ер адамды ұстады.

Полиция департаментінің есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасы жүргізген шара кезінде күдікті қаладағы гараждардың бірінде ұсталған. Тінту барысында одан салмағы бір келі болатын гашиш табылып, тәркіленді.

Медициналық сараптама ер адамның есірткі қолданғанын растады. Ал сот-химиялық сараптама нәтижесінде тәркіленген заттың гашиш екені анықталды.

Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің тиісті бабымен қылмыстық іс қозғалды. Қазір жедел-тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда үш мың азамат көші-қон заңнамасын бұзған
14:46, Бүгін
Павлодарда үш мың азамат көші-қон заңнамасын бұзған
Елордада полиция қызметкерлері тұрғыннан 1,5 келі гашиш тәркіледі
10:19, 18 қыркүйек 2024
Елордада полиция қызметкерлері тұрғыннан 1,5 келі гашиш тәркіледі
Қостанайда бір келіден астам мефедрон сақтаған күдікті ұсталды
11:37, 16 мамыр 2025
Қостанайда бір келіден астам мефедрон сақтаған күдікті ұсталды
