Қоғам

Елордада полицейлер тұрғынның көлігінен ірі көлемде гашиш тәркіледі

Астанада полиция есірткі заттарын сақтап, таратты деген күдікпен ер адамды ұстады. Күдіктінің Kia көлігін жедел іздестіру іс-шаралары барысында тоқтатқан. , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 12:24 Сурет: ҚР ІІМ
Астанада полиция есірткі заттарын сақтап, таратты деген күдікпен ер адамды ұстады. Күдіктінің Kia көлігін жедел іздестіру іс-шаралары барысында тоқтатқан.

Көліктің жүксалғышын тексеру кезінде полиция қызметкерлері жасыл түсті, өсімдік тектес, өзіне тән иісі бар 30 ораманы анықтады. Сондай-ақ электронды таразылар, зип-пакеттер және есірткіні өлшеп, буып-түюге арналған өзге де құралдар тәркіленді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті тыйым салынған заттарды автокөліктің жүксалғышына сақтап, әртүрлі көлемде сатқан.

Жүксалғыштан жалпы салмағы 2 келіден астам гашиш тәркіленді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Полиция есірткі заттарын сақтау, сату және тарату ауыр қылмыс болып саналатынын және қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады. Сондай-ақ азаматтарды қырағылық танытып, есірткінің заңсыз айналымы фактілері туралы дереу полицияға хабарлауға шақырады.

