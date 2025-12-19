#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Оқиғалар

Елордада анонимді мессенджер арқылы есірткі таратқан адам қолға түсті

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
"Цифрлық сату" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында полиция қызметкерлері есірткі заттарын заңсыз таратты деген күдікпен 32 жастағы ер адамды ұстады.

Жеке тінту кезінде күдіктінің күртешесінің оң жақ қалтасынан өзіне тән иісі бар, сары түсті полимерлі пакет табылып, тәркіленді.

Сараптама нәтижесі бойынша бұл зат – гашиш майы екені анықталды. Күдіктінің тұрғылықты мекенжайы бойынша жүргізілген тінту барысында құқық қорғау органдары марихуана салынған шамамен 300 ораманы, сондай-ақ гашиш майы мен каннабис шайырын анықтап, тәркіледі.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ер адам тыйым салынған заттарды анонимді мессенджер арқылы сату жөніндегі нұсқауларды алып, "есірткі таратушы" рөлін атқарған.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, ұсталған азаматтың өзі де есірткі заттарын қолданғаны белгілі болды.

Полиция есірткі заттарын сату және тарату ауыр қылмыс болып саналып, қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодарда жас жігіт синтетикалық есірткіні таратуға дайындық үстінде ұсталды
14:46, Бүгін
Павлодарда жас жігіт синтетикалық есірткіні таратуға дайындық үстінде ұсталды
Елордада полицейлер тұрғынның көлігінен ірі көлемде гашиш тәркіледі
12:24, Бүгін
Елордада полицейлер тұрғынның көлігінен ірі көлемде гашиш тәркіледі
Елорда тұрғынынан ірі көлемде қарасора тәркіленді
16:50, 03 желтоқсан 2024
Елорда тұрғынынан ірі көлемде қарасора тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: