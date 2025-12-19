Елордада анонимді мессенджер арқылы есірткі таратқан адам қолға түсті
Жеке тінту кезінде күдіктінің күртешесінің оң жақ қалтасынан өзіне тән иісі бар, сары түсті полимерлі пакет табылып, тәркіленді.
Сараптама нәтижесі бойынша бұл зат – гашиш майы екені анықталды. Күдіктінің тұрғылықты мекенжайы бойынша жүргізілген тінту барысында құқық қорғау органдары марихуана салынған шамамен 300 ораманы, сондай-ақ гашиш майы мен каннабис шайырын анықтап, тәркіледі.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ер адам тыйым салынған заттарды анонимді мессенджер арқылы сату жөніндегі нұсқауларды алып, "есірткі таратушы" рөлін атқарған.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, ұсталған азаматтың өзі де есірткі заттарын қолданғаны белгілі болды.
Полиция есірткі заттарын сату және тарату ауыр қылмыс болып саналып, қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.