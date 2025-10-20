Ауызсу тапшылығы: өңір әкімдері мен министрлік өкілдері тәртіптік жаза алды
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бақытжан Жүнісбеков 2025 жылғы 20 қазанда Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте сумен қамту мәселесін шешпеген өңір өкілдеріне қолданылатын тәртіптік шаралар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, апта соңына дейін сумен қамту көрсеткіштерін орындай алмаған өңірлердің шенеуніктері тәртіптік жазаға тартылады.
"Осы аптада ауызсумен қамтамасыз ету мәселесіне арналған жиын өтеді. Апта соңына дейін мақсатты индикаторларға қол жеткізе алмай отырған өңірлердің шенеуніктері тәртіптік жауапкершілікке тартылады", – деді Бақытжан Жүнісбеков.
Алайда ол әзірге нақты қай өңірлер туралы сөз болып отырғанын атаған жоқ.
Өз кезегінде оның орынбасары Нұрсұлтан Керімқұлов өзіне де шара қолданылғанын мойындады.
"Шілде айында Мемлекет басшысының Көкшетау қаласындағы су тазарту құрылғысын қайта жаңарту жөніндегі тапсырмасын уақытылы орындамағаны үшін мен және Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Елдос Мұратұлы Рамазанов тәртіптік жауапкершілікке тартылдық", – деді спикер.
Бұған дейін хабарланғандай, кейбір қазақстандық ауыл тұрғындары ауыз судың бір текше метрі үшін 5 мың теңгеге дейін төлейді.
