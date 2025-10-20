#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Қоғам

Ауызсу тапшылығы: өңір әкімдері мен министрлік өкілдері тәртіптік жаза алды

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 15:09 Фото: freepik
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бақытжан Жүнісбеков 2025 жылғы 20 қазанда Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте сумен қамту мәселесін шешпеген өңір өкілдеріне қолданылатын тәртіптік шаралар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, апта соңына дейін сумен қамту көрсеткіштерін орындай алмаған өңірлердің шенеуніктері тәртіптік жазаға тартылады.

"Осы аптада ауызсумен қамтамасыз ету мәселесіне арналған жиын өтеді. Апта соңына дейін мақсатты индикаторларға қол жеткізе алмай отырған өңірлердің шенеуніктері тәртіптік жауапкершілікке тартылады", – деді Бақытжан Жүнісбеков.

Алайда ол әзірге нақты қай өңірлер туралы сөз болып отырғанын атаған жоқ.

Өз кезегінде оның орынбасары Нұрсұлтан Керімқұлов өзіне де шара қолданылғанын мойындады.

"Шілде айында Мемлекет басшысының Көкшетау қаласындағы су тазарту құрылғысын қайта жаңарту жөніндегі тапсырмасын уақытылы орындамағаны үшін мен және Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Елдос Мұратұлы Рамазанов тәртіптік жауапкершілікке тартылдық", – деді спикер.

Бұған дейін хабарланғандай, кейбір қазақстандық ауыл тұрғындары ауыз судың бір текше метрі үшін 5 мың теңгеге дейін төлейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы ауыл тұрғындары бір текше метр су үшін 5 мың теңгеге дейін төлейді
15:16, Бүгін
Қазақстандағы ауыл тұрғындары бір текше метр су үшін 5 мың теңгеге дейін төлейді
Тұрғын үй реформасы: енді пәтерлерді кім және қалай таратады
14:58, 23 мамыр 2025
Тұрғын үй реформасы: енді пәтерлерді кім және қалай таратады
Қазақстандағы баспана бағасы қалай өзгереді
13:16, 26 шілде 2024
Қазақстандағы баспана бағасы қалай өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: