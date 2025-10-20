Қазақстандағы ауыл тұрғындары бір текше метр су үшін 5 мың теңгеге дейін төлейді
Қазақстанда ауыл тұрғындарының кейбірі ауызсу үшін шамадан тыс жоғары ақы төлеп отыр. Бұл туралы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы Бахытжан Жүнісбеков Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, ел өңірлерінде су тарифтері біркелкі емес және ол су көзінің түріне, елді мекеннен қашықтығына, желілердің ұзындығына және көрсетілетін қызмет көлеміне байланысты қалыптасады.
"Сонымен қатар кейбір өңірлерде халық үшін ауызсу тарифі тым жоғары және қалта көтермейтін деңгейде. Орташа есеппен алғанда, қалаларда 1 текше метр судың құны – шамамен 100 теңге болса, ауылдарда ол 5 мың теңгеге дейін жетеді. Мысалы, Қостанай облысында ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету мың шақырымға жуық топтық су құбыры арқылы жүзеге асады", – деді Бахытжан Жүнісбеков.
Оның айтуынша, бір ауданның екі ауылында судың тарифі әртүрлі болуы тұрғындардың наразылығын тудырады. Жаңа қабылданған Су кодексі бұл мәселені шешуге мүмкіндік беріп, аймақтарда төлем мөлшерін орташа деңгейге келтіруге жол ашады.
"Су кодексінде белгіленген өкілеттіктер аясында жергілікті атқарушы органдар өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін және сумен қамту қызметінің ерекшеліктерін ескере отырып, 1 текше метр ауызсуға төлем мөлшерін өздері реттей алады. Қазір әкімдіктер халық үшін нақты төлем көлемін айқындау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар, субсидиялау қағидаларына сәйкес, тұрғындар ауызсу қызметі үшін бекітілген тариф бойынша төлейді", – деді ол.
Сонымен бірге, егер бір адам тәулігіне 140 литрден (айына 4,2 текше метр) артық су пайдаланса, артық көлем үшін төлем мөлшері 30 пайызға жоғары белгіленеді.
Еске сала кетсек, бұған дейін елімізде Жаңа Су кодексі күшіне енген болатын. Құжатты Су ресурстары және ирригация министрлігі әзірлеген.
