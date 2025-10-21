#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандықтар интернетті бұрынғыдан екі есе көп пайдалана бастады

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 09:52 Фото: freepik
Қазақстанда интернет-трафик тұтыну көлемі екі есе өскені тіркелді. Бұл туралы 2025 жылғы 21 қазанда Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, соңғы үш жылда цифрлық салаға 1 триллион теңгеден астам инвестиция салынған.

"Бүгінде елде 20 миллионнан астам мобильді және 3,7 миллион тұрақты байланыс абоненті бар. Интернеттің орташа жылдамдығы 94 Мбит/с құрайды. Ағымдағы жылы интернет-трафик тұтынуының айтарлықтай өскені байқалады. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда екі есе артады деп күтілуде", – деді Мәдиев.

Ол сондай-ақ саланың дамуы 2024–2027 жылдарға арналған "Қолжетімді интернет" ұлттық жобасы аясында жүзеге асырылып жатқанын еске салды.

"2027 жылдың соңына дейін халықтың 100%-ын интернетпен қамту, интернет жылдамдығын 100 Мбит/с-тен жоғары деңгейге жеткізу және ауылдық елді мекендердің 90%-ына дейін талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту жоспарланып отыр", – деп қосты министр.

Айта кетейік, бұған дейін, 20 қазанда, Жаслан Мәдиев Қазақстанда жасанды интеллект арқылы бет-әлпетті танитын бейнемониторинг жүйесі әзірленіп жатқанын хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
