#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Ешқандай бұзу әрекеті болған жоқ – Цифрлық даму министрлігі 16 млн қазақстандықтың деректері жайлы

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Досжан Мұсалиев 2025 жылдың 21 қазанында Үкімет отырысынан кейін өткен брифингте маусым айында орын алған 16 млн қазақстандықтың жеке деректерінің таралуына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, деректердің басым бөлігі 2022 жылы ұрланған.

"Тексеру барысында оқиғаның қалай болғанына қатысты белгілі бір белгілер анықталды. Соның ішінде деректердің заңды тіркелгі арқылы таралуы мүмкін деген нұсқа қарастырылып жатыр. Айта кетейін, ешкім жүйені бұзған жоқ", – деді Мұсалиев.

Вице-министрдің мәліметінше, ақпаратты жеке деректерге ресми қолжетімділігі бар адам ұрлаған болуы ықтимал.


"Яғни, жүйеге ресми қолжетімділігі бар тұлға логин мен құпиясөзді өзі пайдаланған немесе үшінші тұлғаларға берген болуы мүмкін. Соның нәтижесінде база толық көшіріліп алынған деген нұсқа бар. Барлық материалдар тиісті органдарға жолданды. Тергеу құпия болғандықтан, қосымша ақпарат әзірге берілген жоқ", – деп түсіндірді ол.

Еске салайық, маусым айында ЦАРКА 16 миллион адамның жеке деректерінің таралуы туралы ресми мәлімдеме жасаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"16 млн қазақстандықтың жеке деректері тарады": ЖСН мен жеке куәлікті қайта шығару керек пе
12:40, 18 маусым 2025
"16 млн қазақстандықтың жеке деректері тарады": ЖСН мен жеке куәлікті қайта шығару керек пе
16 млн қазақстандықтың жеке деректері сыртқа шықты: Цифрлық даму министрлігі мәлімдеме жасады
09:56, 17 маусым 2025
16 млн қазақстандықтың жеке деректері сыртқа шықты: Цифрлық даму министрлігі мәлімдеме жасады
Досжан Мұсалиев цифрлық даму вице-министрі болып тағайындалды
17:56, 28 мамыр 2025
Досжан Мұсалиев цифрлық даму вице-министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: