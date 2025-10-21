#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Жапония премьер-министріне құттықтау хатын жолдады

Тоқаев Жапония премьер-министріне құттықтау хатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 18:24 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министрі Санаэ Такаичиге құттықтау хатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичиді Премьер-министр лауазымына сайлануымен құттықтап, Жапонияның игілігі жолындағы бастамаларына сәттілік тіледі.

Сонымен қатар Президент Қазақстан-Жапония қарым-қатынасын одан әрі нығайтып, екі елдің стратегиялық серіктестігін жаңа деңгейге көтеру үшін бірлесе күш-жігер жұмылдыруға дайын екенін жеткізді.

