Қазақстанда жеке медициналық сақтандыру жүйесін енгізу ұсынылды
2025 жылғы 21 қазанда Мәжілісте денсаулық сақтау мәселелеріне қатысты түзетулердің таныстырылымы кезінде депутаттар Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумен (МӘМС) қатар жеке медициналық сақтандыру жүйесін енгізу қажеттігін тағы да көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәселені депутат Айдос Сарым ортаға салды.
"Бұған дейін бұл ұсынысты орынсыз деп қабылдадыңыздар. Бірақ бұл жолы біз бұл үшін нақты күресеміз. Жеке медициналық сақтандыру жүйесін неге енгізбеске? Білім беру мен зейнетақы саласында аннуитет сияқты түрлі институттар бар, ал азаматтарға денсаулықты қорғауға арналған жаңа құралдарды неге ұсынбаймыз? Неліктен жұмыс беруші аударған қаражаттың бір бөлігін мақсатты түрде бағыттауға болмайды? Осы арқылы адамдарды өз денсаулығына инвестиция салуға ынталандырар едік", - деді депутат.
Ол бұл опцияны белгілі бір санаттағы азаматтарға қолжетімді етуге болатынын айтты.
Федералдық медициналық сақтандыру қорының басқарма төрағасы Айдын Құлсейітов бұл мәселе өткен сессияда да бірнеше рет көтерілгенін растады.
"Талдау жүргіздік: мемлекет пен Қор төлейтін шығындардың 56%-ы – жеңілдік берілетін санаттағы азаматтарға тиесілі. Ал жұмысшылар мен жұмыс берушілердің аударымдары жалпы денсаулық сақтау жүйесіне түсетін қаржының 80%-ын құрайды. Сондықтан жұмыс берушілер қызметкерлер үшін артық ақша төлейді деу дұрыс емес. Әр жыл сайын баланс теңестіріліп, келесі жылдың шығынын жабуға бағытталады", - деді ол.
Құлсейітовтің айтуынша, міндетті медициналық сақтандыру жүйесі зейнетақы жүйесі мен білім беру саласындағы жан басына қаржыландыру моделінен өзгеше, өйткені ол ұжымдық (солидарлық) қағидаға негізделген — яғни жеке адамның емес, бүкіл жүйенің ортақ қоры қалыптасады.
"Барлығы ортақ қазанға түседі, кейін сол қордан қаржы бөлінеді — бұл солидарлық сақтандырудың басты қағидасы", - деп түсіндірді ол.
Алайда бұл жауап депутат Асхат Аймағамбетовті қанағаттандырмады. Ол мәселені жұмыс топтарының отырыстарында тереңірек талқылауды ұсынды.
"Біз бұған дейін шартты жинақтау жүйесін енгізуді ұсынғанбыз – яғни төлемдердің 10–15%-ы азаматтың жеке шотында жиналып, кейін мысалы, стоматологиялық қызмет алуға пайдаланылуы мүмкін еді. Бірақ Денсаулық сақтау министрлігі соңғы сәтте бұл норманы алып тастады. Енді жаңа ұсыныс – азаматтарға тек мемлекеттік Қормен емес, жеке сақтандыру қорларымен де келісімшарт жасасу мүмкіндігін беру, сол арқылы дәл сол қызметтерді алу құқығын қамтамасыз ету", - деді депутат.
