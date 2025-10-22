#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Қоғам

Қаржы министрлігі жасырын түрде жалға берілетін пәтерлермен күресуге ниетті

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 13:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылдың 22 қазанында Мәжіліс кулуарында қазіргі уақытта салық төлемей, жасырын түрде жалға беріліп жатқан пәтерлерді қалай заңдастыру жоспарланып отырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ержан Біржановтың айтуынша, мұндай секторды көлеңкеден шығару бағытында үнемі жұмыс жүргізіліп келеді. Осы мақсатта түрлі жеңілдетілген салық салу тәртіптері, соның ішінде арнайы салық режимдері енгізілуде.

"Мұндағы мәселе тек салық салуда емес, бұл – қылмыспен күрес мәселесі де. Егер тіркеу жүргізілмесе, мұндай пәтерлерде кімнің тұрып жатқаны белгісіз болады", – деді ол.

Журналистер вице-министрден бұл пәтерлерді қалай заңдастыруға болатынын сұрады.

"Біз камералдық бақылау жүргізіп, деректерді салыстырамыз. Мысалы, егер жеке тұлғаның меншігінде он пәтер болса, ал өзі біреуінде ғана тұрып жатса, қалған тоғыз пәтердің жалға беріліп жатқаны анық. Біз бұл бағытта үй иелері бірлестіктерімен (ОСИ) және учаскелік полиция қызметкерлерімен тығыз жұмыс істейміз. Сондай-ақ, пәтер иесінің ай сайын банктік қосымшалар арқылы ақша алып отырғанын байқасақ, бізде оған қатысты сұрақтар туындайды", – деп түсіндірді Ержан Біржанов.

Бұған дейін Ержан Біржанов депутаттардың ең төменгі жалақы мөлшерін 110 мың теңгеге дейін арттыру жөніндегі ұсынысына да пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жоспарланған даму қарқынының көрсеткіштері дұрыс теңгерімде деп санаймыз — Олжас Бектенов
14:20, Бүгін
Жоспарланған даму қарқынының көрсеткіштері дұрыс теңгерімде деп санаймыз — Олжас Бектенов
Қаржы министрлігі депутаттардың ең төменгі жалақыны көтеру туралы ұсынысына жауап берді
12:35, Бүгін
Қаржы министрлігі депутаттардың ең төменгі жалақыны көтеру туралы ұсынысына жауап берді
Қаржы министрлігі банкрот болғысы келетіндерді қалай тексеретінін айтты
15:20, 30 қаңтар 2023
Қаржы министрлігі банкрот болғысы келетіндерді қалай тексеретінін айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: