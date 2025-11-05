Қазақстанда пәтерін жасырын жалға бергендерге қандай айыппұл салынады
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 5 қарашада Мәжіліс кулуарында салық төлемей, тұрғын үйін жасырын түрде жалға беретін азаматтарды анықтау жолдары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ержан Біржановтың айтуынша, қазір тұрғын үй нарығын "көлеңкеден шығару" бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр.
"Біз қазір деректерді анағұрлым нақты алып отырмыз. Барлық мемлекеттік органдармен 74 интеграция жүргізілді, деректер базасы іске қосылды. Мемлекеттік кірістер комитеті BigData жүйесін енгізді. Бұл тәуекелдерді, жылжымайтын мүлікке иелік ететін, бірақ онда тұрмайтын немесе басқа қалада тұратын тұлғаларды дәлірек анықтауға мүмкіндік берді. Банктік аударымдар бойынша да талдау жасалып, нақты қорытынды шығаруға жол ашылды", – деді вице-министр.
Оның айтуынша, бұл бағыттағы жұмыс құқық қорғау органдарымен, сондай-ақ мүлік иелерінің бірлестігі мен пәтер иелерінің кооперативі бірлесе жалғасады.
"Пәтерін жалға беретіндер үшін өте жеңілдетілген салықтық режимдер бар. Мысалы, тіркеуден өтпей-ақ пәтер жалға беруге болады, жыл соңында тек жылдық декларация тапсыру қажет. Ставкалар минималды: жеңілдетілген декларация бойынша – 3%, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін – шамамен 4%. Егер жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе, онда жылдық табыстан 10% салық төлеу қажет", – деп түсіндірді Ержан Біржанов.
Ал жасырын түрде пәтер жалға берген азаматтар анықталған жағдайда, оларға бір ай ішінде тіркеліп, тиісті төлемдерді жасау талабы қойылады.
"Мемлекеттік кірістер органдарының заңды талабын орындамағаны үшін 10–15 АЕК (шамамен 39 320 – 58 980 теңге) көлемінде айыппұл салынады", – деп нақтылады вице-министр.
Айта кетсек, бұған дейін, 2025 жылғы 22 қазанда, Қаржы министрлігі пәтерін заңсыз жалға беретін қазақстандықтарды анықтау жұмыстарын күшейтетіні хабарланған еді.
