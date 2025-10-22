#Қазақстан
Қоғам

Қаржы министрлігі: Келесі бес жылда декларация тапсыру қажеттілігі жойылуы мүмкін

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 16:30 Фото: freepik
Қаржы министрлігінің вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 22 қазан күні Мәжіліс кулуарында бірнеше жылдан кейін салық декларацияларын толтыру қажеттілігі жойылуы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналисттердің айтуынша, бизнестің өкілдері Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін өз штаттарында бухгалтерлерді ұстауға мәжбүр болатынын айтып шағымданады.


"Салық кодексінде декларацияны толтырусыз жұмыс істейтін режим қарастырылған. Яғни, егер біз касса аппараты немесе басқа дереккөздер арқылы айналымдар туралы мәлімет алсақ, декларацияны автоматты түрде толтыру қызметін ұсынамыз. Болашақта, яғни алдағы бес жыл ішінде, декларациялау рәсімі мүлде ескіріп қалуы мүмкін, өйткені жүйе біртіндеп ашық болуда: біз төлемдерді, көрсетілген алушыларды, кірістерді және басқа органдардан алынған деректерді көріп отырмыз", – деді Біржанов.

Ол сондай-ақ декларациялауды мүлде жою үшін алда үлкен жұмыс тұрғанын айтты. Бірінші қадам – кодексте қарастырылған алдын ала толтыру режимін енгізу.

Сондай-ақ, бұрынғы хабарламасында қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап шағын және микробизнес өткен жылдарға қатысты салықтық тексерулерсіз жұмыс істейтінін айтқан еді.

