#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

Қаржы министрлігінде кейбір жеке кәсіпкерлер үшін салық төлеудің жаңа тәртібі түсіндірілді

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 14:53 Фото: freepik
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 29 желтоқсанда Мәжіліс кулуарында оңайлатылған режимнен жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне өткен жеке кәсіпкерлердің (ЖК) салық салыну ерекшеліктері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ержан Біржановтың айтуынша, 2026 жылдан бастап мұндай әрбір кәсіпкерге тегін кеңес беретін бухгалтер бекітіледі. Ол бухгалтерлік есеп жүргізу бойынша консультациялық көмек көрсетеді.

"Егер жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген режимге өтсе, бұл кірістер мен шығыстардың есебін жүргізуді талап етеді. Яғни, кәсіпкер тауар сатса, оны қандай бағамен сатып алғанын көрсетуі тиіс. Басқаша айтқанда, бухгалтерлік есеп жүргізіп, шот-фактура алуы қажет. Салық та тек айырмашылықтан төленеді. Мысалы, тауарды 1 миллион теңгеге сатып алып, 1,5 миллион теңгеге сатса, жеке табыс салығын (ЖТС) 500 мың теңгеден, яғни тек айырмашылықтан 10 пайыз мөлшерінде төлейді. Бұл салық бүкіл айналымнан емес, тек таза табыстан алынады", – деп түсіндірді вице-министр.

Ал оның айтуынша, оңайлатылған декларация бойынша салықтар барлық айналым сомасынан төленеді және шығыс бөлігін есепке алу қарастырылмайды.

Бұған дейін Ержан Біржанов жеке кәсіпкерлердің жаппай қызметін тоқтату туралы өтініш беріп жатқаны жөніндегі ақпаратқа да пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерлердің жаппай жабылып жатқаны жайлы ақпаратты жоққа шығарды
15:45, Бүгін
Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерлердің жаппай жабылып жатқаны жайлы ақпаратты жоққа шығарды
Жеңілдетілген салық режимі: Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерлер қалай және қашан өтініш бере алатындығын айтты
14:42, Бүгін
Жеңілдетілген салық режимі: Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерлер қалай және қашан өтініш бере алатындығын айтты
Қаржы министрлігі салық төлеушілер үшін жағымды жаңалықтармен бөлісті
16:35, 05 желтоқсан 2025
Қаржы министрлігі салық төлеушілер үшін жағымды жаңалықтармен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: