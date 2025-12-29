Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерліктің жаппай жабылып жатқаны жайлы ақпаратты жоққа шығарды
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 29 желтоқсанда Мәжілістің кулуарларында жеке кәсіпкерлердің (ЖК) жаппай жабылатыны туралы ақпаратқа пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ержан Біржанов елдегі іскерлік белсенділіктің артқанын мәлімдеді.
"Жеке кәсіпкерлер жаппай жабылып, басқа бағыттарға ауысып жатыр деген ақпарат дұрыс емес. Өткен жылмен салыстырғанда, керісінше, 150 мың бизнес-субъекті қосылған. Мысалы, 2024 жылы 2023 жылмен салыстырғанда оң сальдо 50 мыңнан аз болған. Керісінше, Салық кодексін енгізумен жеке кәсіпкерлер жабылғандарынан гөрі, ашылғандары көп – бұл статистика", – деді ол.
Вице-министр қандай жеке кәсіпкерлердің жабылуға өтініш бергенін түсіндірді.
"Жеңілдетілген жүйе бойынша жұмыс істейтін кейбір бизнесті жабу мүмкіндігі бар. Мен әрдайым айтатынмын, бір бизнестің жанында екі-үш ЖК жүретін, олар бизнесті ҚҚС-қа көшуінен сақтайтын, яғни серіктестер. Кейде дүкендер немесе кейбір нысандардың иелері қызметкерлеріне ЖК ашты. Қазір бұл қажет емес, өйткені принциптерді өзгерттік. Бұрын жеңілдетілген жүйеде ҚҚС шегі 20 мың АЕК-ға дейін болады. Жеңілдетілген жүйеде жұмыс істейтіндер үшін бұл кедергі болды – ешкім ҚҚС төлегісі келмейтін еді, сондықтан олар бөлініп жұмыс істейтін. Енді В2С шегінде 2,5 млрд-қа дейін заңды түрде жұмыс істеу мүмкіндігі бар, осылайша бөлінуге қажеттілік туындамайды", – деп түсіндірді спикер.
