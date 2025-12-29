Жеңілдетілген салық режимі: Қаржы министрлігі жеке кәсіпкерлер қалай және қашан өтініш бере алатындығын айтты
Фото: pexels
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2025 жылғы 29 желтоқсанда Мәжіліс аясында қанша жеке кәсіпкер (ЖК) келесі жылы салық режимін өзгерте алатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Вице-министрдің сөзінше, қарапайым декларация режиміне өтініш беру механизмі әзірленген.
"Жаңа Салық кодексі 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Сондықтан біз бұл өтінішті алдын ала жүзеге асыра алмаймыз, өйткені ол жаңа кодексті іске асыруға дайындалған. Өтінішті тестіледік, ол қазір ISNA жүйесіндегі салық төлеушінің кабинеті арқылы қолжетімді. Сондай-ақ, өтініш ірі банктердің қосымшаларында да тестіленді. Ол 1 қаңтардан бастап қолжетімді болады. Қазіргі уақытта барлық қызметтер банк қосымшалары арқылы жүзеге асады – сол арқылы да сіз жеңілдетілген режимге ауысуға өтініш бере аласыз. Біз оны автоматты түрде көреміз", – деп сендірді Ержан Біржанов.
Оның дерегінше, қазіргі таңда 1,9 млн жеке кәсіпкер оңайлатылған декларация аясында жұмыс істеп отыр.
"Кейбіреулер жеңілдетілген декларацияда қалуы мүмкін, өйткені жеке тұлғалармен жұмыс істейтіндердің көпшілігі үшін жеңілдік режимі бар. Ал ірі бизнеспен немесе жалпыға бірдей режимде жұмыс істейтіндер өтініш бермеуі мүмкін. Егер салық төлеуші өтініш беруді ұмытып кетсе, біз баруға немесе айыппұл салуға міндетті емеспіз. Фискалдық қолдау аясында біз барлық 1,9 млн ЖК-ны бақылаймыз – кім қанша өтініш бергенін көретін боламыз. Кейбіреулер ұмытып кетуі мүмкін. Сол себепті екі ай бойы оларға push-хабарламалар, телефон қоңыраулары, шақырулар жіберіліп, өтінішті ұмытпауына мүмкіндік жасалады", – деп қорытындылады вице-министр.
Бұған дейін Қазақстанда 1414 қызметінің ақылы болуы жайлы мәлімдеме жасалғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript