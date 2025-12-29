#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда 1414 қызметінің ақылы болуы жайлы мәлімдеме жасалды

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 12:44 Фото: pexels
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы Қазақстан азаматтарына 1414 Біріккен байланыс орталығы арқылы көрсетілетін ақылы қызметтер туралы таралған ақпаратқа байланысты шұғыл үндеу жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 29 желтоқсандағы ресми түсініктемеде мамандар былай деді:

"Азаматтардан ешқандай ақы алынбайды. Бұл тек мемлекеттік органдарға қатысты. Мақсат – жеке колл-орталықтар құру емес, азаматтармен өзара әрекеттесудің бірыңғай арнасын қалыптастыру. Барлық өтініштер 1414 Біріккен байланыс орталығында жиналады".

Сонымен қатар, басқа мемлекеттік органдар өздерінің колл-орталықтарын оңтайландыра алады және қажет болған жағдайда 1414-ке ақылы негізде, өз қаражаты есебінен қосыла алады, азаматтардың қаражаты есебінен емес.

