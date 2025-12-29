#Халық заңгері
Оқиғалар

Маңғыстау облысында заңсыз киік тасымалдаған күдікті ұсталды

29.12.2025 15:38
24 желтоқсан күні сағат 21:10 шамасында Бейнеу ауданы полиция бөлімі Боранқұл елді мекенінің 2 ауылында белгісіз тұлғаның заңсыз киік аңын тасымалдап жүргені туралы ақпарат түсті.

Аталған дерек ҚР ҚК-нің 339-бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне енді.

25 желтоқсан күні сағат 00:30 шамасында Боранқұл ауылында тұрғынның ауласында тұрған автокөлікке тінту жүргізілді.

Автокөліктің артқы жүксалғышынан сирақтары кесілген, ішек-қарны алынған 8 бас киіктің өлексесі табылды.

Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында киік мүйізін тасымалдаған тұрғын ұсталды
11:15, 13 ақпан 2025
Қызылорда облысында киік мүйізін тасымалдаған тұрғын ұсталды
Маңғыстау облысында аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары ұсталды
15:28, 10 қаңтар 2023
Маңғыстау облысында аудандық полиция бөлімі бастығының орынбасары ұсталды
Абай облысында мал ұрлаған күдікті ұсталды
11:38, 31 шілде 2024
Абай облысында мал ұрлаған күдікті ұсталды
