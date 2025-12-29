Маңғыстау облысында заңсыз киік тасымалдаған күдікті ұсталды
24 желтоқсан күні сағат 21:10 шамасында Бейнеу ауданы полиция бөлімі Боранқұл елді мекенінің 2 ауылында белгісіз тұлғаның заңсыз киік аңын тасымалдап жүргені туралы ақпарат түсті.
Аталған дерек ҚР ҚК-нің 339-бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне енді.
25 желтоқсан күні сағат 00:30 шамасында Боранқұл ауылында тұрғынның ауласында тұрған автокөлікке тінту жүргізілді.
Автокөліктің артқы жүксалғышынан сирақтары кесілген, ішек-қарны алынған 8 бас киіктің өлексесі табылды.
Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
